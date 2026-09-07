Dolar 48,4306 +0,00%
Euro 56,3195 +0,12%
Bist 14.110,04 +0,70%
Altın Gram 6.970,42 -1,39%
EUR/USD 1,1624 +0,02%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Dokumapark’ta şampiyonluk sevinci: filenin sultanları coşkuyla izlendi

Kepez Belediyesi, Dokumapark'ta kurulan dev ekranda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oluşunu hemşehrileriyle kutladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Dokumapark’ta şampiyonluk sevinci: filenin sultanları coşkuyla izlendi

Dokumapark’ta coşku dolu final gecesi

Kepez Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalindeki İtalya karşılaşmasının heyecanını Dokumapark’a taşıdı. Kurulan dev ekranda yayınlanan mücadeleyi izleyen çok sayıda vatandaş, Filenin Sultanları’nın her sayısında sevinç gösterileriyle takımlarına destek verdi.

final anı:

Beş sete uzayan zorlu karşılaşmanın sonunda Türkiye, 3-2’lik galibiyetle Avrupa şampiyonu oldu. Karşılaşmanın son sayısının ardından Dokumapark’ta bulunanlar ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamalara başladı; alan adeta bir bayram yerine döndü. Vatandaşlar, maç boyunca tezahüratlarla milli takımı destekleyerek geceyi unutulmaz kıldı.

başkanın katılımı ve mesajı:

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, final heyecanını Dokumapark’ta vatandaşlarla birlikte yaşadı ve milli takımın başarısını kutladı. Başkan Kocagöz, "Bu yıl Milletler Ligi Şampiyonluğunun ardından bir de Avrupa Şampiyonasında Ay Yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran kızlarımızı yürekten kutluyorum. Şampiyonluk sevincini Dokumapark’ta hemşehrilerimizle birlikte yaşamak bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Bu gurur hepimizin Filenin Sultanları’na başarılarının devamını diliyorum" sözleriyle duygularını aktardı.

Final gecesi Dokumapark’ta hem coşku hem de birliktelik öne çıktı. Maç boyunca sergilenen mücadele, tribünlerdeki destek ve sonrasında yaşanan kutlama, Kepezliler için uzun süre hatırlanacak bir anı bıraktı. Şampiyonluğun getirdiği gurur, katılımcıların yüzlerine yansırken gece, şampiyonluk kupasıyla birlikte büyük bir mutluluk içinde sonlandı.

DEV EKRANDA MİLLİ MAÇI VATANDAŞLARLA BİRLİKTE İZLEYEN KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ...

DEV EKRANDA MİLLİ MAÇI VATANDAŞLARLA BİRLİKTE İZLEYEN KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ, FİLENİN SULTANLARI’NIN 3-2’LİK GALİBİYETLE AVRUPA ŞAMPİYONU OLMASININ SEVİNCİNİ HEMŞEHRİLERİYLE BİRLİKTE YAŞADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aliağa'dan sezona etkileyici başlangıç: Muammer Sarıkaya hat-trick yaptı
images

Şampiyonlar ligi açılış maçında Sporting-Galatasaray'ı norveçli hakem yönetecek
images

Düzceli öğrenci Sude Koçar Türkiye şampiyonasında ikinci oldu
images

Erciyes zirvesinde altyapının zaferi: Talas iki kategoride şampiyon

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuşadası'nda özgürlüğün 104. yılı coşkuyla anıldı

Çal’da bağ bozumu coşkusu Muazzez Ersoy ile taçlandı

Ahbap'ın Kocaeli deposu raporu: malzemeler hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalı

palamut sezonu bereketi zonguldak’ta tezgâhları canlandırdı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti