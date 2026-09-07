Dokumapark’ta şampiyonluk sevinci: filenin sultanları coşkuyla izlendi

Dokumapark’ta coşku dolu final gecesi

Kepez Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalindeki İtalya karşılaşmasının heyecanını Dokumapark’a taşıdı. Kurulan dev ekranda yayınlanan mücadeleyi izleyen çok sayıda vatandaş, Filenin Sultanları’nın her sayısında sevinç gösterileriyle takımlarına destek verdi.

final anı:

Beş sete uzayan zorlu karşılaşmanın sonunda Türkiye, 3-2’lik galibiyetle Avrupa şampiyonu oldu. Karşılaşmanın son sayısının ardından Dokumapark’ta bulunanlar ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamalara başladı; alan adeta bir bayram yerine döndü. Vatandaşlar, maç boyunca tezahüratlarla milli takımı destekleyerek geceyi unutulmaz kıldı.

başkanın katılımı ve mesajı:

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, final heyecanını Dokumapark’ta vatandaşlarla birlikte yaşadı ve milli takımın başarısını kutladı. Başkan Kocagöz, "Bu yıl Milletler Ligi Şampiyonluğunun ardından bir de Avrupa Şampiyonasında Ay Yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran kızlarımızı yürekten kutluyorum. Şampiyonluk sevincini Dokumapark’ta hemşehrilerimizle birlikte yaşamak bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Bu gurur hepimizin Filenin Sultanları’na başarılarının devamını diliyorum" sözleriyle duygularını aktardı.

Final gecesi Dokumapark’ta hem coşku hem de birliktelik öne çıktı. Maç boyunca sergilenen mücadele, tribünlerdeki destek ve sonrasında yaşanan kutlama, Kepezliler için uzun süre hatırlanacak bir anı bıraktı. Şampiyonluğun getirdiği gurur, katılımcıların yüzlerine yansırken gece, şampiyonluk kupasıyla birlikte büyük bir mutluluk içinde sonlandı.

DEV EKRANDA MİLLİ MAÇI VATANDAŞLARLA BİRLİKTE İZLEYEN KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ, FİLENİN SULTANLARI’NIN 3-2’LİK GALİBİYETLE AVRUPA ŞAMPİYONU OLMASININ SEVİNCİNİ HEMŞEHRİLERİYLE BİRLİKTE YAŞADI.