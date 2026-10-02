Dokuz yıldır eski kimlikle saklanan 15 yıllık hükümlü Bağcılar'da yakalandı

Operasyon ve yakalama:

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 suçtan aranması olduğu belirlenen Cüneyt G. (49) isimli şüphelinin izini sürdü. Yapılan takibin ardından şüphelinin önceki eşinden iki çocuğunun olduğu, belirli sürelerle bir adrese gelip kaldığı tespit edildi.

30 Eylül akşamı düzenlenen operasyonda ekipler şüphelinin bulunduğu adrese girerek Cüneyt G.'yi yakaladı ve gözaltına aldı.

Kimlik kullanımı ve saklanma yöntemi:

Emniyetteki sorgusunda şüpheli, aile yakınlarından birine ait eski kimlik kartı kullandığını, bu şekilde 2017 yılından beri saklandığını beyan etti. İfadesinde, dini nikâhlı bir eşe sahip olduğunu, çocuklarının söz konusu adreste kaldığını ve ara sıra eve gelip konakladığını söylediği öğrenildi.

Polis takibi, şüphelinin evde sürekli ikamet etmediğini ancak düzenli aralıklarla aynı adrese gittiğini ortaya koydu; bu tespit yakalama için operasyon kararı alınmasında etkili oldu.

Adli süreç:

Yakalanan şüphelinin hakkında; "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve hırsızlık" suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası