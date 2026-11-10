Dondurucu soğuklar Erzurum'da araçları akü arızalarına sürükledi

Dondurucu soğuklar Erzurum'da akü sorunlarını tetikledi

Erzurum'da gece sıcaklıkları sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmak isteyen bazı sürücüler akü kaynaklı arızalarla karşılaştı; gün içinde çok sayıda araca takviye yapıldı ve akü değişimi gerçekleştirildi.

Müdahale ve sayılar:

Yolda kalan araçlara müdahale eden akü ustaları, soğuk havanın etkisiyle artan arızalara gün boyunca müdahale etti. Usta Usame Yılmaz süreci özetleyerek, "Bugün yaklaşık 30 araç yolda kaldı. Sürekli yolda kalan araçlara giderek takviye yapıyoruz, akülerini değiştiriyoruz. Özellikle dizel araçlarda soğuk havalarda mazotun donması gibi sorunlar yaşanabiliyor. Akülerde de donma ve boşalma gibi problemler ortaya çıkıyor. Şu anda karşılaştığımız en büyük sorun akülerin bozuk olması. Hava sıcakken aküde herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor ancak soğuk havayla birlikte aküde boşalma gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Akülerin ölçümünü yaparak gerekli durumlarda değişim gerçekleştiriyoruz. Bugün yaklaşık 25 aracın aküsünü değiştirdik" dedi.

Sürücülerin deneyimi ve uyarılar:

Aracının sabah aküsünün boşaldığını söyleyen Ahmet Horasan, yaşananı anlattı: "Erzurum’da yaşıyorum. Malum, havalar soğudu. Sabah kalktığımızda aracımızın aküsünün boşaldığını gördük. Sağ olsun ustamı aradım, hemen geldi ve akümüzü yerinde değiştirdi. Dün akşam hava karlıydı, bugün de soğuktan dolayı akümüz boşaldı. Havalar soğumadan akülerimizi ölçtürelim, gerekli değişiklikleri yapalım. İhtiyaç varsa kış gelmeden önlemlerimizi alalım" dedi.

Yılmaz ayrıca akü seçimi ve bakımında üretim tarihine dikkat edilmesini, kaliteli ve bilinen markaların tercih edilmesini tavsiye etti: "Akü konusunda öncelikle üretim tarihlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Eski tarihli aküler yerine kaliteli, dayanıklı ve bilinen markaların tercih edilmesi önemli. Kaliteli akü kullanan vatandaşların yolda kalma ihtimali azalır" ifadelerini kullandı.

BAZI VATANDAŞLAR AKÜ ARIZALARIYLA KARŞILAŞIRKEN, GÜN İÇERİSİNDE ÇOK SAYIDA ARACA TAKVİYE YAPILDI VE AKÜ DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.