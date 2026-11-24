Dönüşüm raporlarında şişkin metrekare iddiası: Kartal Belediyesi'nde 10 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kartal Belediyesi'ne ilişkin kentsel dönüşüm süreçlerinde düzenlenen raporlarda usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine operasyon gerçekleştirildi.

İddiaların odağı ve tespitler:

Soruşturmanın temelini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler oluşturdu. Kurumun çalışmasında, 8 riskli binanın toplam inşaat alanlarının gerçekte olduğundan daha fazla; 400 ila 1000 metrekare arasında fazla gösterildiği tespit edildi.

Operasyon ve el konulan materyaller:

Soruşturma kapsamında, raporların hazırlanmasında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen 10 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi ve şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerle birlikte, soruşturmanın ilerlemesi için çok sayıda dijital materyale de el konulduğu bildirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık ve ilgili kurumların, elde edilen belgeler ve dijital veriler üzerinden incelemeyi sürdüreceği, gerekli görülmesi halinde ek işlemler yapılacağı belirtiliyor.

İddialar, kentsel dönüşüm süreçlerinde riskli yapı tespiti ve raporlamanın hukuki ve teknik doğruluğuna ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdi. Konuyla ilgili resmi açıklamalar ve soruşturmanın sonraki adımları, yetkili mercilerden gelecek bilgilere göre netlik kazanacak.

Kartal Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 10 gözaltı