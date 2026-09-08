Dördüncü celse: Dilovası yangınında kamu görevlileri ilk kez hakim karşısında

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü celsesi, Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda başladı. Ana dosyayla birleştirilen kamu görevlileri dosyasıyla birlikte davaya toplam yedi kamu görevlisi eklendi ve bugün ilk kez mahkemede dinlenecekler.

duruşma ve dosya birleştirilmesi:

Fabrika sahipleri ve yöneticilerinin yargılandığı ana dosya ile birleştirilen dosyada; eski İmar ve Şehircilik Müdürü H.Ö., eski Yapı Kontrol Müdürü C.S., Yapı Kontrol Müdürleri S.S. ve M.T., Belediye Başkan Yardımcısı N.T., eski Zabıta Müdürü C.T. ile Zabıta Müdür Vekili N.B. sanık olarak yer alıyor. İddianamede bu isimler hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Duruşma öncesinde cezaevi kampüsü önünde hayatını kaybedenlerin yakınları, avukatlar ve sendika temsilcileri toplandı. Aileler sorumluların cezalandırılmasını isterken, avukatlar kamu görevlileri yönünden yürütülen soruşturmanın eksik olduğunu savundu.

ailelerin talepleri ve avukatların eleştirileri:

Maktul ailelerinin avukatlarından Saruhan Efe Kadayıfçı, "7 işçinin ölümüne sebep olan kamu görevlileri şu anda dosyaya eklenmiş durumda" diyerek duruşmayı takip etme gerekçelerini açıkladı ve soruşturmanın yetersizliklerine dikkat çekti.

Hayatını kaybeden Songül Yılmaz’ın kardeşi Emine Bulut duygularını, "Hem sinirliyim hem çok üzgünüm. Adalet istiyorum" sözleriyle dile getirdi. Duruşma öncesinde ayrıca, hayatını kaybeden Tuğba Taşdemir’in doğum gününün olması nedeniyle aileler arasında duygusal anlar yaşandı; anne Saliha Taşdemir de "Bugün kızımın doğum günü. Adalet istiyoruz" dedi.

Altun Taşdemir, kızlarının yangında kaçış yolları bulunmadığını, yangın merdiveni eksikliğinin can kaybında etkili olduğunu belirterek uzun süreli acıyı anlattı: "Kızlarımız ölmek istemediler, yaşamak istediler. Çocuklarımızı bile bile yaktılar."

Hayatını kaybeden Cansu Esatoğlu’nun babası İbrahim Esatoğlu ise kamu görevlilerinin tutuklanmasını talep ederek, "Bizim çocuklarımızı kömür olarak elimize verdiler. Kamu görevlileri tutuklansın" çağrısında bulundu.

Avukat Mürsel Ünder soruşturmayla ilgili eksiklikler olduğunu vurguladı; yapı kontrol zincirindeki sorumlulukların tam tespit edilmediğini, teşkilat yapısı içinde 34 görev ve sorumluluk alanıyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Ünder ayrıca duruşma önünde yaşanan tartışmalara değinerek, iddiaları ve tahsis edilen araçları tek tek soruşturacaklarını belirtti.

Soruşturma sürecinde 7 kamu görevlisi 26 Haziran’da tutuklanmış; şüphelilerden C.T. ile N.B. ise 2 Temmuz’da yurt dışı çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Önceki celse kararlarında, 21 Temmuz 2026’da İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Ali Osman Akat, Gökberk Güngör ve Abdurrahman B. hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

Duruşma boyunca ailelerin adalet beklentisi ve avukatların soruşturma eleştirileri ön plandaydı; yargılama sürecinin ilerleyen celselerinde kamu görevlilerinin ve ana dosyadaki sanıkların ifadeleri belirleyici olacak.

NİSA TAŞDEMİR'İN ANNESİ ALTUN TAŞDEMİR