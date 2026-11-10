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Dört ilde 10 kasım anmalarında şehir merkezleri bir dakikalığına durdu

Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da 10 kasım anmalarında saat 09.05'te çalan sirenlerle caddeler ve kavşaklar bir dakikalığına durdu; vatandaşlar Atatürk'ü andı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:54

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Serkan Varol

Dört ilde 10 kasım anmalarında şehir merkezleri bir dakikalığına durdu

10 kasım anmaları dört ilde eş zamanlı gerçekleşti:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da düzenlenen törenlerle anıldı. Tören programlarının ortak noktası, ülke genelinde olduğu gibi saat 09.05’te çalan sirenler oldu; bu anlarda kentlerin en işlek cadde ve meydanları adeta durdu.

sirenle başlayan bir dakikalık saygı:

Sirenlerin çalmasıyla birlikte sürücüler araçlarını yol kenarına çekti veya durdu; birçok vatandaş araçlarından inerek, yaya olanlar da bulundukları noktada saygı duruşuna geçti. Özellikle D-100 kara yolu gibi ana ulaşım akslarında kısa süreli de olsa trafik durdu ve kent merkezlerinde hayat kesintiye uğradı.

il il görüntüler ve katılımlar:

Kocaeli’de D-100 kara yolu ve kentin ana arterlerinde seyir halindeki araçlar durdu, araçlarından inenler ile yoldan geçen yayalar birlikte saygı duruşunda bulundu. Sakarya’da Adapazarı ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Atatürk heykelinin önünde toplananlar, saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenlerle birlikte ayakta bekledi; anın görüntüleri dron ile kaydedildi.

Bolu’da Bahçelievler Mahallesi ve İzzet Baysal Caddesi gibi işlek noktalarda vatandaşlar sokakta veya araçlarında saygı duruşuna geçti. Düzce’de ise Avrupa ile Anadolu arasında önemli bir ulaşım güzergahı olan D-100 Karayolu’nun Düzce kesiminde saat 09.05’te trafik bir dakikalığına durdu; polis ekipleri de uygulama sırasında vatandaşların yanında yer aldı.

Genel görünüm, dört ildeki anmaların hem sokakta hem meydanlarda geniş katılımla gerçekleştiğini, toplumun farklı kesimlerinden insanların eş zamanlı bir biçimde Atatürk’e saygı gösterdiğini ortaya koydu. Anma anları, sessizlik ve ortak duruşun simgesi olarak kaydedildi.

KOCAELİ

KOCAELİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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