Dörtyol kavşağında kırmızı ışık ihlali motosiklet sürücüsünü hastaneye gönderdi

Dörtyol kavşağında kırmızı ışık ihlali sonucu kaza

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Samsun-Ordu karayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı'nda yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İddiaya göre, E.A. idaresindeki 55 AYC 410 plakalı motosikletin kırmızı ışıkta geçtiği sırada, Samsun’dan Ordu istikametine seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 55 ABD 777 plakalı otomobil motosiklete çarptı.

Kaza yerinde müdahale ve sağlık durumu:

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.A. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yerde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Trafik işlemleri ve soruşturma:

Trafik ekiplerinin kaza yerinde yaptığı inceleme sonucunda, kazanın nedeni olarak motosiklet sürücüsünün kırmızı ışık ihlalinde bulunduğu belirlendi. Kusurlu görülen E.A.'ya, kırmızı ışık ihlali gerekçesiyle 5 bin TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, kavşakta trafik düzeninin sağlanması ve benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin ışık kurallarına uymasının önemine dikkat çekti.

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTIĞI İDDİA EDİLEN MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI. KAZANIN ARDINDAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE PARA CEZASI UYGULANARAK EHLİYETİNE EL KONULDU.