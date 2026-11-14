Dörtyol'da bereketli sezon fiyatları düşürdü: mandalina bahçede 2,5 TL

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışların ardından narenciye üretiminde beklenenden yüksek rekolte kaydedildi. Rekoltenin artmasıyla birlikte bahçe satış fiyatları gerilerken, hallerde farklı seviyelerde işlem görüyor.

verim ve fiyat dağılımı:

Üreticiler ve tüccarların aktardığına göre Dörtyol'da verim yükseldi; bahçede mandalina kilogram fiyatı 2,5 TL'ye kadar düştü. Kentteki hallerde ise mandalina kilogramı 8 TL'den satışa sunuluyor. Dörtyol'dan çevre il ve ilçelere gönderimler yapılıyor ancak arz artışı fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

üretici maliyetleri ve talep:

Narenciye tüccarı Maşallah Özdil ürünün işçilik maliyetini karşılamakta zorlandıklarını belirtti ve durumu şu sözlerle özetledi: "Mandalinalarımız dalda kaldı, kilogram fiyatı 2 buçuk TL. İç piyasada; Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi çevre illere gönderiyoruz ve orada da çok fazla rağbet görmüyor". Özdil'in açıklaması üreticilerin, hasat ve işçilik giderlerini karşılamada yaşadığı güçlüğü ortaya koyuyor.

Rekoltenin beklenenden fazla olması, kısa vadede tüketici fiyatlarına yansıma ile üretici gelirleri arasında bir kopukluk yarattı. Bölgeden yapılan sevkiyatlara rağmen iç piyasalarda talep yeterince artmadığı için bazı ürünlerin dalda kaldığı bildiriliyor.

TÜRKİYE'NİN BEREKETLİ TOPRAKLARINDAN OLAN HATAY'IN DÖRTYOL İLÇESİNDE NARENCİYEDE BEREKET YAŞANIYOR.