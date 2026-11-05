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Dörtyol'da derenin sürüklediği 12 yaşındaki Cihan Basemir hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanakta Özerli deresine düşen 12 yaşındaki Cihan Basemir, ekiplerin yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulduğu ve hastanede kurtarılamadığı bildirildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Dörtyol'da derenin sürüklediği 12 yaşındaki Cihan Basemir hayatını kaybetti

olayın gelişimi:

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meteorolojinin turuncu kodlu uyarı verdiği gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında, Özerli Mahallesi'nde bir çocuk derenin akıntısına kapıldı. Olayda, çocuğun kimliği Cihan Basemir olarak bildirildi.

Kaynak metninde çocuğun yaşıyla ilgili farklı ifadeler yer almakla birlikte haberde öncelikli olarak 12 yaşında olduğu belirtildi. Olayın ardından bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

arama ve müdahale:

Arama ekipleri, Özerli deresinde yaklaşık 1 kilometre mesafede çocuğu buldu. Sağlık ekipleri olay yerinde kalp masajı ve ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; ardından çocuk Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Cihan Basemir kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma ve bölgedeki güvenlik önlemlerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

ÖZERLİ DERESİNDE ARAMA BAŞLATAN EKİPLER YAKLAŞIK 1 KİLOMETRE MESAFEDE ÇOCUĞU BULMUŞTU...

ÖZERLİ DERESİNDE ARAMA BAŞLATAN EKİPLER YAKLAŞIK 1 KİLOMETRE MESAFEDE ÇOCUĞU BULMUŞTU (ARŞİV)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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