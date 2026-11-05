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Sarıgöl'de yerinde eğitim değerlendirmesi: Demirtaş kızılçukurda öğretmen ve öğrencilerle buluştu

Sarıgöl Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz ile Kızılçukur İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle görüştü.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Sarıgöl'de yerinde eğitim değerlendirmesi: Demirtaş kızılçukurda öğretmen ve öğrencilerle buluştu

Sarıgöl milli eğitim müdürlüğünden okul ziyaretleri

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Kızılçukur İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaretin temel amacı, eğitim kalitesinin artırılması ve eğitim camiasıyla iletişimin güçlendirilmesiydi.

Çalışmalar yerinde incelendi:

Okuldaki eğitim-öğretim faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar, yöneticiler tarafından yerinde incelendi. Demirtaş ve Kanyılmaz, öğretmenlerle düzenlenen toplantıda yeni dönemde uygulanmaya başlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli üzerine görüş alışverişinde bulundu ve uygulama süreçlerine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Öğrenci heyecanı ve iletişim:

Okul turunda sınıfları da gezen yöneticiler, öğrencilerin heyecan ve mutluluklarına ortak oldu. Etkinlik boyunca eğitimcilerle karşılıklı fikir paylaşımı yapıldı; ihtiyaçlar ve öncelikler üzerine yapıcı diyaloglar sürdürüldü. Program, eğitici toplantıların ardından öğretmenler, öğrenciler ve yöneticilerle çekilen hatıra fotoğrafları ve iyi dileklerle sona erdi.

Bu tür yerinde değerlendirmeler, okul yönetimi ile ilçe milli eğitim idaresi arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi ve uygulamadaki süreçlerin yerel düzeyde takibini kolaylaştırmayı hedefliyor. Ziyaret, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin beklentilerinin doğrudan paylaşıldığı bir platform sağladı.

MANİSA&#039;NIN SARIGÖL İLÇESİNDE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ VE ŞUBE MÜDÜRÜ YÜKSEL...

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ VE ŞUBE MÜDÜRÜ YÜKSEL KANYILMAZ, KIZILÇUKUR İLKOKULU VE ORTAOKULUNA GİDEREK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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