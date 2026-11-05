Sosyal yardım ağını genişleten yaklaşım: 4 kalemden 58 kaleme, hiç kimseyi dışarıda bırakmamak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın açıklamaları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş 3 Kademe Sosyal Politikalar Başkanları Toplantısı'nda sosyal yardım politikaları, evde bakım uygulamaları ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, hizmetlerdeki dönüşüm ve kapsamın genişletilmesine işaret eden açıklamalar öne çıktı.

Sosyal yardım envanterinde genişleme:

Bakan Göktaş, sosyal yardım politikasında kapsamın önemli ölçüde artırıldığına vurgu yaparak, '2002 yılında sosyal yardım kalemlerimiz 4'ken, bugün 58 kalemde sosyal yardım kalemleri oluşturduk' ifadelerini kullandı. Göktaş, bu yaklaşımı 'hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayış' olarak tanımladı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef odaklı hizmet anlayışına işaret etti.

evde bakım ve engelli desteğinde uygulamalar:

Bakanlık tarafından hayata geçirilen uygulamalardan biri olan Evde Bakım Yardımı kapsamında Türkiye genelinde 497 bin aileye aylık 15 bin 755 lira destek sağlandığı belirtildi. Göktaş, 2006'da başlatılan bu uygulamayı 'dünyada eşi benzeri yokken devrim niteliğinde bir politika' olarak nitelendirdi ve evinde yaşlısına veya engellisine bakan kişilere düzenli gelir bağlandığını vurguladı. Ayrıca bakanlık; engelli aylığı, engelli yakını aylığı ve yönlendirme hizmetleriyle destek sunduğunu, Türkiye'de açılan 48 nefes merkezi ile ailelerin ihtiyaç duydukları dönemlerde yardım alabilecekleri alanlar oluşturulduğunu aktardı.

şiddetle mücadele ve erken müdahale:

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirildiği belirtilerek, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile ortak eğitim ve uygulama programları yürütüldüğü bildirildi. Göktaş, şiddeti fark etme ve erken müdahalenin önemine dikkat çekti ve bunun için 81 ilde 88 şiddet önleme ve izleme merkezi kurulduğunu, ayrıca KADES, GÖR uygulamaları ve elektronik kelepçe uygulamalarının kullanıldığını söyledi. Bakan, müdahalenin yalnızca izlemekle kalmayıp harekete geçmeyi gerektirdiğini vurguladı.

çocuk bakımında model değişikliği:

Bakanlık, devlet korumasındaki çocuk bakımında koğuş tipi kuruluşlardan ev tipi bakım merkezlerine geçişi bir politika önceliği olarak ifade etti. Göktaş, bu dönüşümü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetlerinin hayata geçirdiğini belirterek, çocukların aile ve yuva sıcaklığına daha yakın ortamlarda bakıldığını, koruyucu ve önleyici faaliyetlerin kesintisiz sürdüğünü kaydetti.

Toplantıya Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Hülya Terzioğlu da katıldı.

Bakan Göktaş: "2002 yılında sosyal yardım kalemlerimiz 4'ken, bugün 58 kalemde sosyal yardım kalemleri oluşturduk"