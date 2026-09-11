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Dörtyol'da esnafın anında müdahalesi 3 yaşındaki çocuğun yaşamını kurtardı

Dörtyol'da boğazına jelibon kaçan 3 yaşındaki çocuk, esnaf Ferdi Algı'nın yaptığı heimlich manevrasıyla kurtarıldı; anne korku sonrası baygınlık geçirdi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 08:36

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EDİTÖR: Serkan Varol

Dörtyol'da esnafın anında müdahalesi 3 yaşındaki çocuğun yaşamını kurtardı

Olayın gelişimi ve ilk müdahale

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesindeki Çaylı Caddesi üzerinde bir iş yerine koşarak gelen kadın, çığlık atarak yardım istedi. İddiaya göre, 3 yaşındaki çocuğun boğazına jelibon kaçmış ve nefes almakta zorlanıyordu. Çevredeki esnaflar telaşla duruma müdahale etti.

Annenin panik anları:

Korku ve çaresizlik içinde yardım isteyen annenin tepkisi kısa sürede paniğe dönüştü; yaşadığı sıkıntı nedeniyle baygınlık geçirerek zor anlar yaşadı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntülerde annenin çığlıkları ile çevrenin seferber oluşu görülüyor.

Esnafın müdahalesi ve çocuğun durumu:

İş yerinde bulunan esnaf Ferdi Algı, arkadaşını ziyaret ettiği sırada gelen yardım çağrısını duyup müdahale etti. Algı, uyguladığı heimlich manevrası ile çocuğun boğazındaki jelibonu çıkardı. Olayı anlatırken Algı şunları söyledi: 'Esnafım ve geçtiğimiz gün bir esnaf arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Oturduğumuz esnada bağırtıyla birlikte içeri bir kadının girdiğini fark ettik. Çocuğun nefes almadığını gördüm ve yerimden kalktığımda anne feryat ediyordu. Heimclich manevrası yaptım, ilk hareketimde ağzından jelibon çıktı. Jelibon çok tehlikeliymiş, çocuk nefes alamıyordu. Çok şükür o an nefes aldı. Anne, korku ve sevinçle duyguya kapılarak baygınlık yaşadı. Çok şükür çocuğun sağlık durumu iyi, vatandaşlık görevimi yaptım.'

Görüntülerde, Algı'nın çocuğa müdahalesi ve jelibonun çıkarılmasıyla çocuğun yeniden nefes almaya başlaması açıkça görülüyor. Olay, basit bir nesnenin küçük çocuklar için ne kadar tehlikeli olabileceğini ve doğru zamanda yapılan müdahalenin hayat kurtarıcı olabileceğini gösterdi.

Yetkililer ve aile konusu hakkında kısa bir bilgi paylaşılırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, olayın ardından herhangi bir ek müdahale bilgisi verilmediği aktarıldı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı ve esnafın hızlı müdahalesi dikkat çekti.

HATAY’DA BOĞAZINDA JELİBON KALAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK, ESNAF FERDİ ALGI’NIN YAPTIĞI HEİMLİCH...

HATAY’DA BOĞAZINDA JELİBON KALAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK, ESNAF FERDİ ALGI’NIN YAPTIĞI HEİMLİCH MANEVRASIYLA HAYATA TUTUNDU. ÇOCUĞU KURTARILAN ANNE, YAŞADIĞI PANİK SONRASI BAYGINLIK GEÇİRDİ. KAMERAYA YANSIYAN KORKU DOLU ANLAR, HEİMLİCH MANEVRASININ ÖNEMİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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