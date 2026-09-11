Mutlu mahallesinde güvenli konutların temeli atıldı

Mutlu Mahallesi'nde 137 konutun temeli atıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen kentsel dönüşüm projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Toplam 137 konut ve çevre düzenlemelerini içeren proje, hak sahiplerine depreme dayanıklı, yeşil alanlı ve daha konforlu yaşam alanları sağlamayı hedefliyor.

projenin kapsamı ve maliyeti:

Projede yer alacak konut sayısı 137 olarak belirlenirken, projenin toplam maliyeti 420 milyon TL olarak açıklandı. Kentsel dönüşüm kapsamında konutların yanı sıra sosyal donatılar, çevre düzenlemesi ve yeşil alan çalışmaları da planlanıyor. Uygulama, Bakanlık ile TOKİ Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

siyasi ve idari açıklamalar:

Temel atma töreninde konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, "Kentsel dönüşüm sadece bina yapmak, eski yapıları yenilemek değildir. Kentsel dönüşüm vatandaşımızın can güvenliğini önleyen, mahalle kültürünü koruyan, şehirlerimizi daha dirençli, daha planlı ve daha yaşanabilir hale getiren büyük bir şehircilik vizyonudur" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise projenin süreçlerine ilişkin detayları şöyle aktardı: "Burada biliyoruz AK Parti’nin belediyecilik döneminde Mutlu ve Lalapaşa mahallelerini dönüştürmek daha yaşanabilir bir şehir, bir mahalle ortamını meydana getirmek ve sizlerin daha güzel ortamlarda yaşaması için bir çalışma yapılmıştı. Yerel seçimlerde nasip olmadı. Sandıktan başka bir irade çıktı. Bu proje normalde bizim projemiz değildi. Bu belediyenin projesiydi. Fakat belediye ‘Biz bu projeyi yapamayız’ diye bir ifade kullandı. Onun üzerine bizler milletvekillerimizle beraber ilçe başkanımızla beraber muhtarlarımızla bir araya gelerek ‘Burada bir mağduriyet var. Bu mağduriyeti çözmemiz lazım’ noktasında hareket ederek sağ olsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile yaptığımız görüşmeler neticesinde hamdolsun ki gerekli talimatı verdi ve bugün burada işi başlatıyoruz. 420 milyon liralık bir proje burası. Elimizden ne geliyorsa Allah’ın izniyle yerine getireceğiz ve sizleri mutlu, huzurlu evlerinize tez zamanda inşallah kavuşturacağız".

afet risklerine karşı planlama ve hedefler:

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, kentsel dönüşümün afet risklerini azaltma bakımından taşıdığı öneme dikkat çekti. Vali Özkan, "Aslında geleceğe güvenle bakmak, yarınımızdan emin olmak insanın içindeki en kuvvetli duygulardan birisidir. İyi bir çevrede yaşamak, sağlıklı bir çevrede yaşamak, gelecekte depreme yönelik özellikle bütün risklerden arındırılmış bir konutta yaşamak hepimizin öncelediği bir şey, en öne koyduğumuz bir şey" ifadelerini kullandı. Ayrıca İl Afet Risk Azaltma Planı'nın Manisa'nın maruz bulunduğu riskleri tespit edip azaltma adımlarını belirleyen önemli bir yol haritası olduğuna vurgu yaptı ve planlı dönüşümün hem bugünün hem de geleceğin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından yapılan duaların eşliğinde tören butonuyla temel atma işlemi gerçekleştirildi. Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla hak sahiplerinin daha güvenli, planlı ve yaşam kalitesi yüksek konutlara kavuşacağını söyledi ve Manisa genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladılar.

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İLE TOPLU KONUT İDARESİ (TOKİ) BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN 137 KONUTLUK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİN TEMELLERİ ATILDI.