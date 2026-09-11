Sümerevler'de hafif ticari araç duvara çarptı

Adıyaman'da Sümerevler Mahallesi 17148 Sokak'ta iki aracın karıştığı trafik kazasında yaralanma yaşanmadı, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza ve araçların durumu:

Edinilen bilgiye göre kaza, Mehmet G. idaresindeki 02 AGL 862 plakalı hafif ticari araç ile Saliha Merve A. yönetimindeki 34 ELN 688 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç duvara çarparak durdu.

Soruşturma ve hasar tespiti:

Kazada ölen veya yaralanan olmadığı bildirilirken, her iki araçta maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

ADIYAMAN’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU.