İnegöl'de iş güvenliği ihlali: ışıklandırma yaparken akıma kapılan 18 yaşındaki yaralandı

Olayın gelişimi:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahallesi Koza Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan Muhammet Ali A. (18), projektörle çevreyi aydınlatmak istediği sırada elektrik akımına kapılarak yaralandı.

İlk müdahale ve hastaneye sevk:

Çalışma arkadaşları, yaralı genci özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü; burada tedavi altına alındı.

Soruşturma ve iş güvenliği vurgusu:

Olayla ilgili başlatılan inceleme ve tahkikat sürüyor. Olay, iş yerlerinde elektrik kaynaklı risklerin ve yeterli aydınlatma ile güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE İNŞAATTA ÇALIŞAN 18 YAŞINDAKİ GENÇ, PROJEKTÖRLE IŞIK TUTTUĞU SIRADA ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK YARALANDI.