Dolar 48,5995 +0,14%
Euro 56,3921 +0,00%
Bist 14.429,04 +0,24%
Altın Gram 6.832,70 -0,78%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 104,05 -3,33%
--°

İnegöl'de iş güvenliği ihlali: ışıklandırma yaparken akıma kapılan 18 yaşındaki yaralandı

İnegöl'de bir inşaatta projektörle ışık tuttuğu sırada elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki işçi, arkadaşlarıyla hastaneye götürülüp tedavi altına alındı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

İnegöl'de iş güvenliği ihlali: ışıklandırma yaparken akıma kapılan 18 yaşındaki yaralandı

Olayın gelişimi:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahallesi Koza Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan Muhammet Ali A. (18), projektörle çevreyi aydınlatmak istediği sırada elektrik akımına kapılarak yaralandı.

İlk müdahale ve hastaneye sevk:

Çalışma arkadaşları, yaralı genci özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü; burada tedavi altına alındı.

Soruşturma ve iş güvenliği vurgusu:

Olayla ilgili başlatılan inceleme ve tahkikat sürüyor. Olay, iş yerlerinde elektrik kaynaklı risklerin ve yeterli aydınlatma ile güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE İNŞAATTA ÇALIŞAN 18 YAŞINDAKİ GENÇ, PROJEKTÖRLE IŞIK TUTTUĞU SIRADA...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE İNŞAATTA ÇALIŞAN 18 YAŞINDAKİ GENÇ, PROJEKTÖRLE IŞIK TUTTUĞU SIRADA ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gölbaşı'nda orman yangını devam ediyor, hava araçları devrede
images

Caddede göle dönüşen patlak su borusu Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki esnafı zor dur...
images

Nevşehir Ürgüp'teki 2008 cinayeti yeniden aydınlatıldı: 7 şüpheli gözaltında
images

Torbalı'daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı, 6 dosya çözüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gölbaşı'nda orman yangını devam ediyor, hava araçları devrede

Caddede göle dönüşen patlak su borusu Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki esnafı zor durumda bıraktı

Beyşehir'de tarladan sofraya gıda güvenliği için kapsamlı denetim

Bakan Güler kara kuvvetleri komutanlığını denetledi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı