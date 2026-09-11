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Erdoğan Rize'de cuma buluşması: cami çıkışında vatandaşlarla sohbet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'ye dün akşam gelerek Sahil Camii'nde cuma namazını kıldı; cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti. Bugün valilik önünde toplu açılış yapılacak.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Erdoğan Rize'de cuma buluşması: cami çıkışında vatandaşlarla sohbet

Erdoğan'ın rize ziyareti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam memleketi Rize'ye gelerek kent merkezindeki Sahil Camii'nde cuma namazını kıldı. Ziyaret, hem dini bir buluşma hem de yerel temaslar kapsamında gerçekleşti.

Cami çıkışında halkla sohbet:

Namazın ardından cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet etti ve kısa süren sohbetlerde yakın temas sağlandı. Görüşme sırasında vatandaşların ilgisi dikkat çekti.

Bugünkü açılış programı:

Erdoğan, bugün Rize Valiliği önünde düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak. Saat 14.00'te yapılması planlanan törende, kentte yapımı tamamlanan çeşitli projelerin toplu açılışı gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’de Cuma namazını kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’de Cuma namazını kıldı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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