Erdoğan Rize'de cuma buluşması: cami çıkışında vatandaşlarla sohbet

Erdoğan'ın rize ziyareti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam memleketi Rize'ye gelerek kent merkezindeki Sahil Camii'nde cuma namazını kıldı. Ziyaret, hem dini bir buluşma hem de yerel temaslar kapsamında gerçekleşti.

Cami çıkışında halkla sohbet:

Namazın ardından cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet etti ve kısa süren sohbetlerde yakın temas sağlandı. Görüşme sırasında vatandaşların ilgisi dikkat çekti.

Bugünkü açılış programı:

Erdoğan, bugün Rize Valiliği önünde düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak. Saat 14.00'te yapılması planlanan törende, kentte yapımı tamamlanan çeşitli projelerin toplu açılışı gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’de Cuma namazını kıldı