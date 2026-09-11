Filo Jet faciasında ortaya çıkan yeni görüntüde sol kızağın kırıldığı anlar

Filo Jet faciasında yeni delil

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet gemisine ilişkin soruşturmada, kayıp yolculardan Özgür Gönül'ün olay anında çektiği görüntü soruşturma dosyasına eklendi. Aileye gönderildiği belirtilen kayıtta gemideki panik anları ve yapısal hasara dair ayrıntılar yer aldı.

görüntüde tespit edilen hasar:

Dosyaya giren video kaydında, geminin sol kızağının kırık olduğu anlar dikkat çekti. Video, içeride yaşanan panik görüntüleriyle birlikte gönderildiği aile tarafından mahkeme tutanaklarına geçirildi. Polis, kaydın bilirkişi incelemesine sevk edildiğini bildiriyor.

mahkeme süreci ve soruşturmanın yönü:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlı bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı; mahkeme zanlıların tutukluluk halinin 7 gün daha devamına karar verdi. Polis Müfettiş Muavini Mannaş, mahkemede video kaydının soruşturma bulguları arasına girdiğini ve delilin teknik incelemeye verildiğini aktardı.

Görüntünün bilirkişi raporu, soruşturmanın yönünü ve sorumluluk tespitini etkileyebilecek nitelikte görülüyor. Kayıt, hem gemideki yapısal hasar iddialarına hem de olay anındaki müdahale ve tahliye süreçlerinin değerlendirilmesine ışık tutuyor.

Soruşturma ilerledikçe, bilirkişi raporu ve mahkeme işlemleri dosyaya yeni bilgiler ekleyecek; yetkililer bulgulara göre ek işlemler başlatılacağını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan "Filo Jet" gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydederek ailesiyle paylaştığı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye ulaşıldı. Görüntüde geminin sol kızağının kırık olduğu anlar yer aldı.