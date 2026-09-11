Dolar 48,5995 +0,14%
Euro 56,3921 +0,00%
Bist 14.429,04 +0,24%
Altın Gram 6.832,70 -0,78%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 104,05 -3,33%
--°

Filo Jet faciasında ortaya çıkan yeni görüntüde sol kızağın kırıldığı anlar

30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan Filo Jet'te kaybolan Özgür Gönül'ün çektiği ve geminin sol kızağının kırıldığını gösteren video dosyaya girdi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Filo Jet faciasında ortaya çıkan yeni görüntüde sol kızağın kırıldığı anlar

Filo Jet faciasında yeni delil

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet gemisine ilişkin soruşturmada, kayıp yolculardan Özgür Gönül'ün olay anında çektiği görüntü soruşturma dosyasına eklendi. Aileye gönderildiği belirtilen kayıtta gemideki panik anları ve yapısal hasara dair ayrıntılar yer aldı.

görüntüde tespit edilen hasar:

Dosyaya giren video kaydında, geminin sol kızağının kırık olduğu anlar dikkat çekti. Video, içeride yaşanan panik görüntüleriyle birlikte gönderildiği aile tarafından mahkeme tutanaklarına geçirildi. Polis, kaydın bilirkişi incelemesine sevk edildiğini bildiriyor.

mahkeme süreci ve soruşturmanın yönü:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlı bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı; mahkeme zanlıların tutukluluk halinin 7 gün daha devamına karar verdi. Polis Müfettiş Muavini Mannaş, mahkemede video kaydının soruşturma bulguları arasına girdiğini ve delilin teknik incelemeye verildiğini aktardı.

Görüntünün bilirkişi raporu, soruşturmanın yönünü ve sorumluluk tespitini etkileyebilecek nitelikte görülüyor. Kayıt, hem gemideki yapısal hasar iddialarına hem de olay anındaki müdahale ve tahliye süreçlerinin değerlendirilmesine ışık tutuyor.

Soruşturma ilerledikçe, bilirkişi raporu ve mahkeme işlemleri dosyaya yeni bilgiler ekleyecek; yetkililer bulgulara göre ek işlemler başlatılacağını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti&#039;nin (KKTC) Girne açıklarında batan &quot;Filo Jet&quot; gemi faciasında...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan "Filo Jet" gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydederek ailesiyle paylaştığı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye ulaşıldı. Görüntüde geminin sol kızağının kırık olduğu anlar yer aldı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gölbaşı'nda orman yangını devam ediyor, hava araçları devrede
images

Caddede göle dönüşen patlak su borusu Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki esnafı zor dur...
images

Nevşehir Ürgüp'teki 2008 cinayeti yeniden aydınlatıldı: 7 şüpheli gözaltında
images

Torbalı'daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı, 6 dosya çözüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gölbaşı'nda orman yangını devam ediyor, hava araçları devrede

Caddede göle dönüşen patlak su borusu Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki esnafı zor durumda bıraktı

Beyşehir'de tarladan sofraya gıda güvenliği için kapsamlı denetim

Bakan Güler kara kuvvetleri komutanlığını denetledi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı