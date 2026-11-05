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Kırsalda gece yaban domuzu sürücüleri alarma geçirdi

Bandırma Doğanpınar’da gece köy yoluna çıkan yaban domuzu, cep telefonu görüntüsüyle kaydedildi; yetkililer ve sürücüler gece trafikte tedbir çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kırsalda gece yaban domuzu sürücüleri alarma geçirdi

Bandırma kırsalında yolda beliren yaban domuzu yerel halkı tedirgin etti

Bandırma’nın Doğanpınar Mahallesi sınırlarında, gece saatlerinde bir yaban domuzu köy yoluna çıkarak mahalle sakinlerini endişelendirdi. Olay, yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde hayvanın yol kenarındaki çalılıklardan aniden çıkarak yola yöneldiği görülüyor.

görüntüler ve olayın gelişimi:

Kayda giren görüntülerde hayvanın insanlara saldırgan bir tavır içinde olmadığı, daha çok yol kenarındaki bitki örtüsünden besin arayışıyla çıktığı izlenimi verdiği dikkat çekti. Olay, özellikle gece saatlerinde bu yolu kullanan sürücüler açısından ani hareket eden yabani hayvanların oluşturduğu trafik riskini yeniden gündeme taşıdı.

sürücülere uyarı ve alınacak önlemler:

Mahalle sakinleri ve görgü tanıkları, özellikle gece geç saatlerde bu güzergâhı kullanan sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve yol kenarındaki çalılık alanlara karşı daha tedbirli olmaları gerektiğini belirtti. Yetkililerden doğrudan bir açıklama gelmemekle birlikte, yerel halk benzer durumlarda dikkatli olunması ve gereken hallerde ilgili birimlere bilgi verilmesi çağrısında bulundu.

Doğal yaşam alanlarında besin arayışıyla yerleşimlere yakın bölgelere inmeleri muhtemel olan yabani hayvanların gece saatlerinde görüşün azalmasıyla birlikte trafikte daha büyük risk oluşturduğu ifade ediliyor. Sürücüler için en önemli önlemler arasında hız kontrolü, yol kenarına dikkatli bakış ve ani manevralardan kaçınma yer alıyor.

BANDIRMA&#039;NIN KIRSALINDA YABAN DOMUZU PANİĞİ

BANDIRMA'NIN KIRSALINDA YABAN DOMUZU PANİĞİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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