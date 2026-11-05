Bursaspor'da son provada yönetimle akşam yemeği: Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Bursaspor antrenmanları Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdü

Yeşil-beyazlı ekip, ligin 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Teknik direktör Mustafa Er idaresinde gerçekleştirilen çalışmalar Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapıldı.

antrenmanda yapılan çalışmalar:

İdman ısınma hareketleriyle başladı. Takım pas ve pres odaklı bölümün ardından saha düzeni ve maç senaryoları üzerinde taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Teknik ekip, antrenman boyunca oyuncuların tempo ve yerleşim uyumunu ölçerek çalışmaları yönlendirdi.

takım ve yönetim akşam yemeğinde:

Çalışmanın ardından futbolcular, kulüp başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyeleriyle Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam yemeğinde bir araya geldi. Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

BURSASPOR, ANTALYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ. YEŞİL-BEYAZLI EKİP, ANTRENMANIN YANI SIRA BAŞKAN ENES ÇELİK VE YÖNETİMLE AKŞAM YEMEĞİNDE BULUŞTU.