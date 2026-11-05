Dolar 50,0432 +0,03%
Euro 56,4408 +0,34%
Bist 11.536,21 +0,51%
Altın Gram 6.656,77 +1,58%
EUR/USD 1,1260 +0,23%
Brent Petrol 94,22 -0,42%
--°

Sinop ormanlarında kasımın renk şöleni

Sinop'un deniz ve ormanının buluştuğu bölgede kasımda ortaya çıkan sarı, turuncu ve yeşil tonlar fotoğrafçı ve doğa tutkunlarını bekliyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sinop ormanlarında kasımın renk şöleni

Sinop ormanlarında kasımın renk şöleni

Sinop’un ormanları, kasım ayında Karadeniz ikliminin etkisiyle yoğun bir renk dönüşümü yaşıyor. Yaprakların sarı, turuncu ve yeşil tonları bir araya gelerek kıyıyla orman arasındaki manzaralarda etkileyici bir uyum oluşturdu.

sonbaharın renkleri doğayı nasıl değiştirdi:

Karadeniz’de sonbaharda gözlemlenen bu renk cümbüşü, kıyıdaki maviyle ormanın tonlarını bir araya getiriyor. Değişen yaprak renkleri ve açık hava atmosferi, bölgedeki doğal kompozisyonu öne çıkarıyor ve ziyaretçilere farklı fotoğraf açıları sunuyor.

yerel davet ve fotoğraf çağrısı:

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, bölgedeki bu görünümü paylaşmak için fotoğrafçıları ve doğa turizmcilerini bölgeye davet etti. Küçük, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Sinop iklim bakımından güzel bir yer. Karadeniz’in incisi. Hem deniz hem de ormanlarıyla şu an kasım ayındayız. Renkler sarıya dönmüş durumda. Güzel bir cümbüş var. Herkesi bu cümbüşü görmeye davet ediyorum".

Yerel yetkililer ve sivil toplum temsilcileri, bu dönemin doğa turizmi açısından değerlendirilmesini istiyor; ziyaretçilere mevsime uygun hazırlıklarla gelmeleri ve doğal dokuyu korumaya özen göstermeleri tavsiye ediliyor.

SİNOP&#039;UN ORMANLARINDA SONBAHARDA RENK CÜMBÜŞÜ YAŞANIYOR.

SİNOP'UN ORMANLARINDA SONBAHARDA RENK CÜMBÜŞÜ YAŞANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tünel Arhavi'de heyelan bölgesinin ulaşımını güvence altına aldı
images

Gece vardiyasıyla mazgallar temizleniyor: Diyarbakır yağışa hazırlanıyor
images

Salördek doğayla uyumlu turizm için koruma altına alındı
images

Ortaokul öğrencileri Van Gölü kıyısında temizlikle çevre bilincini artırıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çizgi film tutkunu Zıpzıp şantiyede ilgi odağı oldu

Narlıdere'de firari hırsız polisin parmağını ısırdı, adliyede pişkin tavır sergiledi

gecekonduların insan hikâyelerini belgeleyen film ödülle dönüyor

Organ bağışıyla iki hasta yeniden hayata tutundu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gölbaşı'nda 29 ekim kutlamaları yağışa rağmen sürdü

Sefo konseriyle Bilecik'te Cumhuriyet coşkusu yükseldi