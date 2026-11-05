Sinop ormanlarında kasımın renk şöleni

Sinop’un ormanları, kasım ayında Karadeniz ikliminin etkisiyle yoğun bir renk dönüşümü yaşıyor. Yaprakların sarı, turuncu ve yeşil tonları bir araya gelerek kıyıyla orman arasındaki manzaralarda etkileyici bir uyum oluşturdu.

sonbaharın renkleri doğayı nasıl değiştirdi:

Karadeniz’de sonbaharda gözlemlenen bu renk cümbüşü, kıyıdaki maviyle ormanın tonlarını bir araya getiriyor. Değişen yaprak renkleri ve açık hava atmosferi, bölgedeki doğal kompozisyonu öne çıkarıyor ve ziyaretçilere farklı fotoğraf açıları sunuyor.

yerel davet ve fotoğraf çağrısı:

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, bölgedeki bu görünümü paylaşmak için fotoğrafçıları ve doğa turizmcilerini bölgeye davet etti. Küçük, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Sinop iklim bakımından güzel bir yer. Karadeniz’in incisi. Hem deniz hem de ormanlarıyla şu an kasım ayındayız. Renkler sarıya dönmüş durumda. Güzel bir cümbüş var. Herkesi bu cümbüşü görmeye davet ediyorum".

Yerel yetkililer ve sivil toplum temsilcileri, bu dönemin doğa turizmi açısından değerlendirilmesini istiyor; ziyaretçilere mevsime uygun hazırlıklarla gelmeleri ve doğal dokuyu korumaya özen göstermeleri tavsiye ediliyor.

SİNOP'UN ORMANLARINDA SONBAHARDA RENK CÜMBÜŞÜ YAŞANIYOR.