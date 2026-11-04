Bolu'da akşam sağanağı günlük hayatı etkiledi

Akşam saatlerinde sağanak etkisini artırdı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bolu'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, şehir genelinde günlük yaşamı zorlaştırdı. Yağışın şiddetlenmesiyle birlikte birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu; yüzey sularının birikmesi yürüyüş ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Trafikte ve günlük yaşamda kısıtlı ilerleme:

Yollarda biriken sular nedeniyle sürücüler araçlarıyla daha yavaş ve kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. Özellikle yer yer oluşan derin su birikintileri, araç trafiğinde ani yavaşlamalara yol açtı; bu durum sürücülerin dikkatini artırmasını gerektirdi.

Vatandaşlar kısa süreli önlemler aldı:

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların saçaklarının altına sığınarak veya ellerindeki şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Sokaklarda kısa süreli yoğun korunma görüntüleri gözlemlendi; bazı kişiler ise otobüs durakları ve dükkan önlerinde beklemek zorunda kaldı.

Yetkililerin uyarısına dikkat edilmesi ve sürücülerin su birikintilerine karşı tedbirli davranması, benzer durumların yol açabileceği aksaklıkların azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

Bolu’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi