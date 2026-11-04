Dolar 50,0154 +0,07%
Euro 56,2218 +0,52%
Bist 11.478,13 +4,12%
Altın Gram 6.560,45 +3,54%
EUR/USD 1,1240 +0,43%
Brent Petrol 94,26 -9,02%
--°

Bolu'da akşam sağanağı günlük hayatı etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısının ardından Bolu'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 20:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bolu'da akşam sağanağı günlük hayatı etkiledi

Akşam saatlerinde sağanak etkisini artırdı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bolu'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, şehir genelinde günlük yaşamı zorlaştırdı. Yağışın şiddetlenmesiyle birlikte birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu; yüzey sularının birikmesi yürüyüş ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Trafikte ve günlük yaşamda kısıtlı ilerleme:

Yollarda biriken sular nedeniyle sürücüler araçlarıyla daha yavaş ve kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. Özellikle yer yer oluşan derin su birikintileri, araç trafiğinde ani yavaşlamalara yol açtı; bu durum sürücülerin dikkatini artırmasını gerektirdi.

Vatandaşlar kısa süreli önlemler aldı:

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların saçaklarının altına sığınarak veya ellerindeki şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Sokaklarda kısa süreli yoğun korunma görüntüleri gözlemlendi; bazı kişiler ise otobüs durakları ve dükkan önlerinde beklemek zorunda kaldı.

Yetkililerin uyarısına dikkat edilmesi ve sürücülerin su birikintilerine karşı tedbirli davranması, benzer durumların yol açabileceği aksaklıkların azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

Bolu’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Bolu’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bolu'da akşam sağanağı günlük yaşamı sekteye uğrattı
images

sel suları bahçeleri göle çevirdi, belediye ve ekipler tahliye çalışmalarını sür...
images

Kurubaş geçidinde görüşü düşüren sis ve sağanak sürücülere uyarı
images

Süt üretiminde standardizasyon adımı: Sakaören'de sağım hijyeni eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya'da 68 adrese baskın: 9 tutuklu, 51 kullanıcı serbest bırakıldı

İstanbul'da yağmur iş çıkışında trafiği kilitledi

KARDEMİR'in dokuz ayı kârla tamamlandı: net nakit ve öz kaynak artışı öne çıktı

Irak başbakanı Zeydi Bahreyn'e tarihi ziyaretle ilişkileri canlandırdı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gölbaşı'nda 29 ekim kutlamaları yağışa rağmen sürdü

Sefo konseriyle Bilecik'te Cumhuriyet coşkusu yükseldi