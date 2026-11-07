Dostluk kupasında Osman Aşkın Bak: gençlerin önüne engel konulmasına izin yok

Organizasyon ve katılımcılar:

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Dostluk Kupası U15 Futbol Organizasyonu'nda yaptığı konuşmada etkinliğin anlamına vurgu yaptı. KKTC Başbakanlığı himayelerinde ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun katkılarıyla Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyona Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un U15 takımları katıldı.

Bak, sporun birleştirici gücüne ve Türkiye'nin Kıbrıs Türk gençliğine yönelik desteğine dikkat çekti. Etkinliğin Kuzey Kıbrıs için önemli bir adım olduğunu belirterek, organizasyonun gençlerin spor yapması hedefiyle düzenlendiğini ifade etti.

Konuşmasında "Gençlerin önüne engellerin konulmasını kabul etmiyoruz" diyen Bak, "Buranın çocukları, ana vatanın çocuklarıyla birleşti. Bugün güzel bir festival yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" sözleriyle organizasyonun ruhunu özetledi. Ayrıca dört büyük kulübün gelişi için kulüp başkanlarını aradığını ve olumlu dönüş aldığını aktardı.

Barcelona engellemelerine tepki:

Bak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Barcelona'nın KKTC'de düzenlemeyi planladığı futbol kampına yönelik engellemelerine de değindi. Bu girişimlere karşılık olarak Türkiye'nin dört büyük kulübünün bölgeye gelerek dayanışma gösterdiğini vurguladı.

Bak, "Barcelona'nın buraya gelmesini engellemeye çalışanlara Türk milleti, dört büyük kulübümüz cevap verdi ve buraya geldiler" ifadelerini kullanarak kulüplerin tutumunu öne çıkardı ve dört büyük kulübümüzün dayanışmasının önemini vurguladı.

Altyapı ve ortak hedefler:

Bakan Bak, Türkiye genelinde inşa edilen spor tesisleri ve stadyumlara işaret ederek KKTC'de de spor altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini aktarırken "Sporun önünde hiçbir engel yok" mesajını paylaştı ve bölgede daha önce yapılanlara benzer şekilde bir stat yapılacağını ifade etti.

Konuşmasında "Kim ne derse desin, tek yüreğiz, tek milletiz" diye konuşan Bak, Kuzey Kıbrıs'ın güçlenmesi ve sporun gelişmesi için ortak çalışma taahhüdünü yineledi. Genç sporcuların farklı kulüplerden gelmelerine rağmen dostluk ve kardeşlik içinde buluştuğunu, bunun sporun ortak dili olduğunu söyledi.

Organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür eden Bak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti ve KKTC Başbakanlığı, kulüp yöneticileri, teknik heyetler ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na şükranlarını sundu. Saha içinde ve dışında gösterilen dayanışmanın, sporun önüne engel konulamayacağını kanıtladığını belirterek büyük kulüplere teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen Dostluk Kupası U15 Futbol Organizasyonu’nda yaptığı konuşmada, "Gençlerin önüne engellerin konulmasını kabul etmiyoruz" dedi.