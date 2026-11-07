Samsun’da altı ay süren yalnız protesto geniş destek aldı

Samsun’da altı aydır süren tek kişilik eylem bu hafta geniş katılımla sürdü

Samsun’un İlkadım ilçesindeki Bulvar AVM önünde yaklaşık 6 aydır tek kişilik protesto yapan Erkan Gülçiçek, bu hafta çok sayıda vatandaşın katılımıyla desteklendi. OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tekniker olarak görev yapan 50 yaşındaki Gülçiçek, izinli olduğu cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirdiği eylemde yine işletmeye yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Eylemin arka planı:

Gülçiçek’in elindeki dövizde "Bebek Katillerine Destek Olmayı Bırak" yazısı yer alıyor. Protesto, İsrail’in Filistin’de işlediği iddia edilen insan hakları ihlallerine tepki amacı taşıyor. Gülçiçek, vatandaşlara yaptığı çağrıda yalnızca İsrail’i hedef almakla kalmayıp, Türkiye’de faaliyet gösteren ve İsrail bağlantısı bulunduğunu belirttiği işletmelerden alışveriş yapılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Vatandaş desteği ve tepkiler:

Bugünkü eylemde çevredeki çok sayıda Samsunlu vatandaş Gülçiçek’e destek verdi. Destekçiler arasında bazıları, McDonald’s’ın önüne yerleştirilen "Katil İsrail" yazılı pankartın üzerine basarak yürüdü. Gülçiçek’in protestosunu görenler, eylemi cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı ve protestoya alkışla ya da sözlü destekle katıldı.

Gülçiçek eylem sırasında şunları söyledi: "İsrailli firmalar, defolup geldiğiniz yere geri dönün. Bizlerin paralarıyla bizlere düşmanlık edemezsiniz. McDonald’s’ta kahvesini içen gençlere sesleniyorum: Mazlumların safında olun. Zalimlerin tarafında yer almayın. Bugün, yarın ve geleceğimizi inşa edeceğimiz bu ülkede düşmanlarımıza paralarımızı kaptırmayalım. Bizler, vicdanın sesi olarak buradayız. Gazze’de öldürülen çocukların sesi olmak için buradayız. Gazze’de mazlum kadınlar ve çocuklar öldürülüyor. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olalım."

Her hafta sonu birer saatlik eylem yapmayı sürdürdüğünü belirten Gülçiçek’e geçen vatandaşlar tebriklerini iletirken, destekçiler eylemi sosyal mecralarda yaygınlaştırdı. Protesto, hem bireysel dayanışmanın hem de tüketici davranışları üzerinden politik tepkinin bir örneği olarak öne çıktı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ'NDE TEKNİKER OLARAK ÇALIŞAN 50 YAŞINDAKİ ERKAN GÜLÇİÇEK, YAKLAŞIK 6 AYDIR İLKADIM İLÇESİNDEKİ BULVAR AVM'DE BULUNAN MCDONALD'S ŞUBESİNİN ÖNÜNDE TEK KİŞİLİK PROTESTO EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.