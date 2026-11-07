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Kaza sonrası görüntü almak isteyen muhabire saldırı: İHA telefonuna zorla el konuldu

Erzurum-Pasinler karayolunda kaza sonrası görüntü almak isteyen İHA muhabiri darp edilip telefonuna el konuldu; jandarma müdahale ederek cihazı geri verdi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kaza sonrası görüntü almak isteyen muhabire saldırı: İHA telefonuna zorla el konuldu

Kaza sonrası görüntü almak isteyen muhabire saldırı: İHA telefonuna zorla el konuldu

Erzurum-Pasinler karayolunda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından olay yerindeki tartışmayı kayıt altına almaya çalışan İHA muhabiri saldırıya uğradı. Sürücüler ve yolcular arasındaki sözlü polemik kısa sürede büyüyerek fiziki kavgaya dönüştü ve muhabirin kayıt almasına tepki gösteren grup, görüntülerin kayda geçmesini engellemeye çalıştı.

Olayın gelişimi:

Çarpışmaya karıştığı belirtilen tır ile hafif ticari araç sonrası başlayan tartışma, çevredekilerin de müdahalesiyle tekme-tokatlı kavgaya evrildi. Görüntü alınmasından rahatsız olan bir kişi önce muhabirin eline vurarak telefonunun düşmesini sağlamaya çalıştı; ardından kalabalığın da etkisiyle muhabir darp edilip cep telefonuna zorla el koyuldu ve kayıtlara müdahale edilmeye kalkışıldı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ve polis, tarafları ayırmak ve güvenliği sağlamak için müdahalede bulundu. Güvenlik güçleri saldırganların elinden telefonu alarak cihazı muhabire yeniden teslim etti ve olay yerindeki trafiği kontrollü şekilde normale döndürdü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Olay, sahada görev yapan gazetecilerin güvenliği ve görüntü alma haklarının korunmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

ERZURUM-PASİNLER KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASININ ARDINDAN TARAFLAR ARASINDA ÇIKAN...

ERZURUM-PASİNLER KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASININ ARDINDAN TARAFLAR ARASINDA ÇIKAN KAVGAYI GÖRÜNTÜLEMEYE ÇALIŞAN İHLAS HABER AJANSI (İHA) MUHABİRİ, KAZAZEDELERİN SALDIRISINA UĞRADI. GAZETECİNİN TELEFONUNU GASBEDEREK GÖRÜNTÜLERİ SİLMEYE ÇALIŞAN GRUBA JANDARMA VE POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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