DPÜ'de afet bilinci semineri: hazırlık ve müdahale öncelikli

DPÜ'de düzenlenen seminerde afet hazırlığı ve müdahale süreçleri ele alındı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi'nde gerçekleşen Afet Bilinci ve Eğitimi Semineri, afetlere karşı farkındalığı artırmak ve hazırlıklı olmanın önemini vurgulamak amacıyla düzenlendi. Etkinlik Eğitim Fakültesi Mehmet Âkif Ersoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve üniversite personeli ile öğrencilerin katılımına açık oldu.

Seminerde öne çıkan konular:

Programda konuşan AFAD Eğitim Şube Müdürü Ercüment Kök, Kütahya özelinde afete dönüşebilecek riskleri katılımcılara aktardı. Kök, afet öncesinde yapılması gereken hazırlık çalışmalarını, olası senaryolara karşı alınabilecek tedbirleri ve afet anında uygulanması gereken müdahale süreçlerini detaylandırdı. Sunum sırasında erken uyarı sistemleri, güvenli toplanma alanları ve temel ilk yardım uygulamaları gibi somut adımların önemi sıkça dile getirildi.

Katılımcılar, yönetim ve kapanış:

Seminer, Doç. Dr. Sibel Işık yönetiminde ilerleyerek öğretmen adayları başta olmak üzere tüm katılımcılara yönelik pratik ve bilgilendirici bir içerik sundu. Etkinlikte katılımcıların soruları yanıtlandı ve uygulamaya dönük öneriler paylaşıldı. Programın sonunda, verdiği bilgiler ve katkılarından dolayı AFAD Eğitim Şube Müdürü Ercüment Kök'e teşekkür belgesi takdim edildi.

DPÜ'de düzenlenen bu tür etkinlikler, hem eğitim camiasında hem de yerel topluluklarda afet bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Seminer, katılımcılarda hazırlık ve doğru davranış konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı.

KÜTAHYA'DA AFET BİLİNCİ VE EĞİTİMİ SEMİNERİ DÜZENLENDİ