Dr. Ercan Varlıbaş İSO 31. grup başkanlığına aday: sağlık sanayisini ortak vizyonda buluşturma sözü

Dr. Ercan Varlıbaş adaylığını açıkladı

Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 31. Grup İlaç, Tıbbi Cihaz ve Araç-Gereç Sanayii Meslek Komitesi başkanlığına aday olduğunu resmen duyurdu. Adaylık açıklaması, sağlık endüstrisinin farklı alanlarında faaliyet gösteren temsilcileri ortak bir vizyon etrafında birleştirme iddiasını taşıyor.

Adaylık gerekçesi ve hedefler:

Varlıbaş, adaylığının merkezine ortak akıl ve istişareyi koyduklarını belirterek, sektördeki farklı ölçek ve disiplinlerin görüşlerinin aynı çatı altında toplanmasının önemine vurgu yaptı. Amacımız ortak aklın ve istişarenin esas olduğu bir çalışma kültürü oluşturmak ifadesini kullanan Varlıbaş, sağlık endüstrisinin ilaçtan tıbbi cihaza, medikalden biyoteknolojiye kadar geniş ve birbirini tamamlayan bir ekosistem olduğuna dikkat çekti.

ekip ve danışma kadrosu:

Varlıbaş, adaylık sürecinde birlikte yol yürüyeceği güçlü bir liste de açıkladı. Aday listesinde ilaç, tıbbi cihaz, sağlık teknolojileri, veterinerlik, medikal, diş, göz ve biyoteknoloji gibi farklı alanlardan sektör temsilcileri bulunuyor. Listede adı geçen bazı isimler şunlar: Zeynep Atabay Taşkent (Atabay İlaç Yönetim Kurulu Başkanı), Fikret Dinç (Albafarma Yönetim Kurulu Üyesi), Hatice Öncel (İlko İlaç Genel Müdürü), Bülent Çökmez (Europack Uluslararası Hijyen Ekipmanları Yönetim Kurulu Başkanı), Murat Dibi (Venüs Optik ve Monel Optik Genel Müdürü), Mehmet Demirhan Canda (Elektromag Genel Müdürü) ve Oğuz Akyüz (Mode İmplant ve Mode Medikal Genel Müdürü).

Ayrıca oluşturulacak Yüksek İstişare Kurulu'nda sağlık sektörünün önde gelen isimleri yer alacak; bu isimler arasında Leyla Alaton (Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı) ve Ahmet Fethi Polat (TST Rakor Tıbbi Aletler Yönetim Kurulu Başkanı) bulunuyor.

seçim takvimi ve vurgu:

Türkiye’nin en büyük sanayi odası olan İSO’da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi 26 Ekim 2026 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak. Varlıbaş, İSO çatısı altında oluşacak güçlü temsilin sektörün sorun ve beklentilerinin daha etkin şekilde gündeme taşınmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Varlıbaş, AR-GE ve inovasyondan üretime, nitelikli insan kaynağından ihracata kadar başlıklarda sektörler arası iş birliğinin önemini vurgulayarak, bu adaylığı yalnızca bir seçim süreci olarak görmediğini; bunun sektörün geleceğine birlikte yön verecek yeni bir iş birliği zemininin başlangıcı olduğunu söyledi.

Varlıbaş’ın açıklaması, sağlık sanayisini farklı aktörlerle ortak bir vizyon etrafında toplama ve İSO platformunda sesini güçlendirme amacını taşıyor. Adaylık süreci ve kurulacak ekip, sektördeki paydaşlar arasında diyalog ve koordinasyonu artırmaya yönelik bir adım olarak sunuluyor.

BİYOTEKNOLOJİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (BİOSB) VE BİYOTEKNOLOJİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (BİYOSAD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI DR. ERCAN VARLIBAŞ (ORTADA), ATABAY İLAÇ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZEYNEP ATABAY TAŞKENT (SAĞDA), ALBAFARMA YÖNETİM KURULU ÜYESİ FİKRET DİNÇ (SOLDA)