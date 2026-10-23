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çeşme'nin damla sakızında hasat dönemi ve gelecek beklentisi

İzmir Çeşme'de coğrafi işaretli damla sakızında hasat başladı; temmuzdaki çizimle başlayan süreç eylüle dek sürüyor, kilo 45-50 bin lira ve üretim şu an 100 kilo.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:04

GÜNCELLEME: 23 Ekim 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Berk Doğan

çeşme'nin damla sakızında hasat dönemi ve gelecek beklentisi

Çeşme'de sakız hasadı başladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde coğrafi işaretli damla sakızı ağaçlarında hasat heyecanı sürüyor. Ağaçların temmuz başında çizilmesiyle başlayan sızıntılar eylül ortasına kadar toplandığında, ham sakızlar evlerde temizlenerek gıda, kozmetik ve ilaç sanayiine hazır hale getiriliyor. Bölge üreticileri bu yıl da sakızın kilogramının 45 ile 50 bin lira arasında alıcı bulduğunu belirtiyor.

toplama ve temizleme süreci:

Hasat işi her yıl temmuzun ilk haftasında ağaçların çizilmesiyle başlıyor. Çizimden sonra 2 ila 2,5 ay boyunca ağaçlardan damla şeklinde akan sakızlar, eylül ortasına dek ağaç dibinden tek tek toplanıyor. Toplanan ham sakızlar, üreticilerin elinde temizleniyor; bu temizlik işlemi yaklaşık 1-1,5 ay sürerek aralık ayına kadar devam ediyor. Bu döngü, sakızın sektörlere gönderilebilecek kaliteye ulaşması için kritik öneme sahip.

üretim, coğrafi işaret ve gelecek hedefleri:

Üreticiler, damla sakızının yalnızca Çeşme ile Sakız Adasında yetişen, bölgeye özgü bir ürün olduğunu vurguluyor. Üretici Hasan Ege Tütüncüoğlu, 2020'den bu yana yürütülen çalışmalarla Çeşme'ye yaklaşık 50 bin sakız ağacı kazandırıldığını, daha önce ağaç sayısının yaklaşık bine kadar düştüğünü aktarıyor. Çeşme'de sakız üretiminin yaklaşık bin dönümlük alanda yapıldığını ifade eden Tütüncüoğlu, şu an için yıllık üretimin yaklaşık 100 kilogram seviyesinde olduğunu; yeni dikilen ağaçların beş yıl içinde verime geçmesiyle üretimin 1,5-2 tona çıkmasının hedeflendiğini söylüyor.

Çeşme Sakız Üreticileri Derneği Başkanı ve üretici İbrahim Topal ise 2024'te kurulan derneğin amaçlarından birinin 2023 öncesinde elde edilen coğrafi işaretin ardından ürünü tanıtmak ve üretimi standardize etmek olduğunu belirtiyor. Topal, coğrafyanın, denizden esen rüzgarın, güneşin ve toprağın sakız üretiminde belirleyici olduğunu, yapılan bir tez çalışmasının Çeşme içindeki farklı bölgelerin uygunluk oranlarını ortaya koyduğunu aktarıyor. Örneğin Çiftlikköy'de ekolojik faktörlerin uygunluğunun yüzde 80-81 civarında olduğu, Alaçatı'nın bazı kesimlerinde ise bu oranın birkaç puan düştüğü kaydedildi.

Üreticiler, coğrafi işaret sayesinde ürünün bilinirliğinin arttığını ve kalite kriterlerinin korunmasının yerel ekonomi için önem taşıdığını vurguluyor. Şu anki üretim ve fiyat seviyeleri, sakızın hem nadirliği hem de ekolojik bağlılığı nedeniyle yüksek talep görmesine işaret ediyor; önümüzdeki yıllarda dikilen ağaçların verime geçmesiyle arzın artması ve ithalatın bir kısmının karşılanması bekleniyor.

TOPLANAN DAMLALAR, İŞÇİLER TARAFINDAN TEMİZLENİP SONRASINDA GIDA, KOZMETİK, İLAÇ SANAYİ GİBİ...

TOPLANAN DAMLALAR, İŞÇİLER TARAFINDAN TEMİZLENİP SONRASINDA GIDA, KOZMETİK, İLAÇ SANAYİ GİBİ ÇEŞİTLİ SEKTÖRLERDE KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANIYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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