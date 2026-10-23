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Derbide 12. randevu: Okan Buruk’un Fenerbahçe karnesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 9. haftasında pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak; teknik direktör Okan Buruk, rakibine karşı 12. derbisine çıkıyor.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Derbide 12. randevu: Okan Buruk’un Fenerbahçe karnesi

maça kısa bakış:

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu maçla birlikte teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında rakibine karşı 12. derbisini oynayacak.

galatasaray teknik direktörü olarak istatistikler:

2022'de Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk, Fenerbahçe ile daha önce takımın başında oynadığı 11 müsabakada; 6 galibiyet (bunlardan biri hükmen), 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu periyottaki sonuçlar, derbilerde Buruk yönetiminde Galatasaray'ın genel dengesi hakkında fikir veriyor.

teknik direktörlük kariyerindeki genel tablo:

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyeri boyunca Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken Fenerbahçe ile karşılaştı. Bu eşleşmelerin toplamında takımları 24 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

galatasaray teknik direktörü olarak oynadığı derbiler:

26.04.2026 — Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

10.01.2026 — Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 2 (Süper Kupa)

01.12.2025 — Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Lig)

02.04.2025 — Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası)

24.02.2025 — Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

21.09.2024 — Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

19.05.2024 — Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

07.04.2024 — Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)

24.12.2023 — Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

04.06.2023 — Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

08.01.2023 — Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)

Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak pazartesi maçında Buruk, derbi tecrübesini ve daha önceki sonuçları göz önünde bulundurarak kadro ve taktik tercihleriyle sahada olacak.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK (ARŞİV)

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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