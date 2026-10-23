Derbide 12. randevu: Okan Buruk’un Fenerbahçe karnesi

maça kısa bakış:
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu maçla birlikte teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında rakibine karşı 12. derbisini oynayacak.
galatasaray teknik direktörü olarak istatistikler:
2022'de Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk, Fenerbahçe ile daha önce takımın başında oynadığı 11 müsabakada; 6 galibiyet (bunlardan biri hükmen), 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu periyottaki sonuçlar, derbilerde Buruk yönetiminde Galatasaray'ın genel dengesi hakkında fikir veriyor.
teknik direktörlük kariyerindeki genel tablo:
Okan Buruk, teknik direktörlük kariyeri boyunca Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken Fenerbahçe ile karşılaştı. Bu eşleşmelerin toplamında takımları 24 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.
galatasaray teknik direktörü olarak oynadığı derbiler:
26.04.2026 — Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)
10.01.2026 — Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 2 (Süper Kupa)
01.12.2025 — Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Lig)
02.04.2025 — Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası)
24.02.2025 — Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)
21.09.2024 — Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)
19.05.2024 — Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)
07.04.2024 — Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)
24.12.2023 — Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)
04.06.2023 — Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)
08.01.2023 — Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)
Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak pazartesi maçında Buruk, derbi tecrübesini ve daha önceki sonuçları göz önünde bulundurarak kadro ve taktik tercihleriyle sahada olacak.
GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK (ARŞİV)
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