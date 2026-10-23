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Uluslararası siyasette güven şartı: Türkiye güvensizlik üzerine kurulu yapıyı reddediyor

Erdoğan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nda uluslararası güvenin yeniden tesisine vurgu yaparak Türkiye'nin barış ve arabuluculuk rolünü sürdüreceğini belirtti.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Caner Şahin

Uluslararası siyasette güven şartı: Türkiye güvensizlik üzerine kurulu yapıyı reddediyor

Erdoğan'dan uluslararası güven vurgusu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na gönderdiği video mesajında İstanbul'un asırlardır insanları ve kültürleri buluşturan bir merkez olduğunu, bugünse diplomasinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti. Erdoğan, küresel ölçekte çatışmaların arttığı, gerilimlerin tırmandığı ve uluslararası hukuka duyulan güvenin sarsıldığı bir dönemde olduğumuzu vurguladı.

Uluslararası sisteme güven çağrısı:

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'güveni yeniden tesis etmek' temasıyla yapılan tartışmalara işaret ederek uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesis edilmesinin önemini dile getirdi. Konuşmasında "190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı" değerlendirmesine yer verdi ve böyle bir yapının ne adil ne de güven tesis edebilecek nitelikte olduğunu belirtti.

Türkiye'nin arabuluculuk rolü ve uygulamaları:

Erdoğan, Türkiye'nin diplomasiye ve arabuluculuğa verdiği önemi vurgulayarak, barış için tarafların bir araya getirilmesi gerektiğini söyledi. Mesajında Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takaslarından Afrika kıtasındaki arabuluculuk çabalarına kadar geniş bir coğrafyada elde edilen kazanımlara vurgu yaptı ve bu kazanımlarla barışa giden yolun açılmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı, Filistin, Lübnan, Sudan ve diğer kriz bölgelerinde milyonlarca insanın umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağladığını ancak derin bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti. Erdoğan, "güvensizlik üzerine bina edilen bir uluslararası siyaset anlayışını kabul etmiyoruz" diyerek diplomasinin hiçbir zaman terk edilmemesi gerektiğini; en çetin ihtilaflarda dahi diplomasi için mutlaka bir kapı olduğuna ve bu kapıyı açık tutacak irade, cesaret ve samimiyet gerektiğine dikkat çekti.

Son olarak Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin tarafları bir araya getirmeye, acil çözümler için arabuluculuk yapmaya ve uluslararası sorumluluk üstlenmeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Güvensizlik üzerine bina edilen bir uluslararası siyaset anlayışını kabul...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvensizlik üzerine bina edilen bir uluslararası siyaset anlayışını kabul etmiyoruz"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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