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Dron ve iz köpekleriyle izlenen arama Behçet Bilgiç'i dere yatağından çıkardı

79 yaşındaki Alzheimer hastası Behçet Bilgiç, 25 Ağustos'ta kayboldu; dron ve iz takip köpeklerinin yardımıyla dere yatağından sağ olarak kurtarıldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dron ve iz köpekleriyle izlenen arama Behçet Bilgiç'i dere yatağından çıkardı

Denizli'de 2 gündür kayıp olan 79 yaşındaki hasta bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi 1200 Evler Mahallesi'ndeki adresinden 25 Ağustos 2026 saat 04.00'te ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Behçet Bilgiç, yürütülen arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.

Arama çalışması ve koordinasyon:

İhbarın ardından kriz masası koordinesinde başlatılan aramalara AFAD, emniyet ve jandarma ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri katıldı. Çalışmalarda kullanılan dron ve iz takip köpekleri geniş alan taramalarında etkin rol oynadı ve aramanın odak noktalarının hızla belirlenmesine katkı sağladı.

Ekipler, hava ve kara taramalarını eş zamanlı koordine ederek Behçet Bilgiç'in bulunmasına yönelik izleri takip etti; gönüllülerin sahadaki desteği ve teknolojik araçların birleşimi önemli bir rol oynadı.

Kurtarma ve sağlık müdahalesi:

Arama ekiplerinin tespit ettiği yer, Göveçlik Mahallesi Yıkalanı Deresi mevkiinde dere yatağı oldu. Yuvarlanmış halde bulunan yaşlı adamın ilk tedavisi sahada gerçekleştirildi, ardından sedyeye alınarak arama kurtarma ekipleri tarafından omuzlara alınarak güvenli alana çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sıcaktan bitkin düşen Bilgiç'in temel ihtiyaçları olay yerinde giderildikten sonra daha detaylı değerlendirme ve tedavi için hastaneye sevk edildi. Olay, ekiplerin koordineli çalışması ve dron ile iz takip köpeklerinin desteği sayesinde sağ salim sonlandı.

DENİZLİ’DE 2 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN 79 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI YAŞLI ADAM, DRON VE İZ...

DENİZLİ’DE 2 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN 79 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI YAŞLI ADAM, DRON VE İZ TAKİP KÖPEKLERİNİN KATILDIĞI ÇALIŞMALAR SONUCU SAĞ OLARAK BULUNDU. YAŞLI ADAM, DÜŞTÜĞÜ DERE YATAĞINDAN EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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