Drone ile kayalıklardan keçileri indiren çobanın riskten uzak yöntemi

Teknolojiyle değişen çobanlık

Erzurum'un Oltu ilçesi Toprakkale Mahallesi'nde çobanlık yapan 28 yaşındaki İsmail Akkaş, sürüsünü yönetmek için dronelardan yararlanıyor. Doğada gözlemlediği saksağan davranışından esinlenen Akkaş, drone ile hayvanlarını uzaktan yönlendirerek hem zaman kazandığını hem de tehlikeli bölgelere girme ihtiyacını azalttığını söylüyor.

Günlük rutinde pratik dönüşüm:

Akkaş, geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında iş yükünde belirgin bir hafifleme olduğunu belirtiyor: 'Eskiden peşlerinden saatlerce koşuyordum, şimdi çayımı içerek sürüyü kontrol ediyorum.' Toprakkale Mahallesi'nde çocukluğundan beri sürüyle haşır neşir olduğunu, yaklaşık 8 yıldır evli ve iki çocuk sahibi olduğunu aktarıyor.

Sarp kayalıklara çıkan keçileri dronla getirdiğini anlatan Akkaş, oralara bizzat çıkmanın tehlikeli olduğunu, taşların yuvarlandığını ve hayatını riske atmamak için drone kullandığını vurguluyor. Bu uygulama, özellikle ulaşılması güç arazilerde hayvanları kaybetme veya yaralanma riskini azaltıyor.

Sağlık ve iş güvenliği etkileri:

Akkaş, dron kullanmanın kişisel sağlık üzerinde de etkisi olduğunu belirtiyor. Kendisi, dizlerinde menisküs yırtığı olduğunu ve doktorların ameliyat önerdiğini anlatıyor. Ancak drone sayesinde fiziksel yükün azaldığını, önceki gibi uzun süre yürümek zorunda kalmadığı için şikayetlerinin gerilediğini ifade ediyor: 'Menisküs yırtıklarım geçti.'

Bu deneyim Akkaş için yalnızca pratik bir kolaylık değil; aynı zamanda iş güvenliğinin artması anlamına geliyor. Zor arazi şartlarında risk almadan sürüyü yönetebilmek, hem hayvan hem de çoban için daha sürdürülebilir bir çalışma biçimi sunuyor.

Akkaş sosyal medya hesaplarında zaman zaman günlük hayatından kesitler paylaşıyor ve 'Tekno Çoban' olarak tanınıyor. Takipçilerinden olumlu geri dönüşler aldığını belirten çoban, teknolojiyi geleneksel çobanlıkla bütünleştirmenin önemine dikkat çekiyor: 'Teknolojiyi kendi faydamıza, insanlığın faydasına adapte edersek, zarar değil fayda görürüz.'

Özetle, İsmail Akkaş'ın uygulaması, küçükbaş hayvancılıkta basit bir teknolojik yöntemin iş verimliliğini, güvenliği ve bireysel sağlığı nasıl etkileyebileceğinin somut bir örneğini sunuyor.

TEKNOLOJİNİN İMKANINI KULLANIYOR, SARP KAYALARA ÇIKAN KEÇİLERİNİ DRONE İLE SÜRÜYE KATIYOR