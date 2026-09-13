Süphan dağının doruklarına motosikletle çıkan Adilcevazlıların zorlu yolculuğu

Adilcevazlı motorculardan süphan dağı tırmanışı:

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden bir araya gelen motor tutkunları, Türkiye'nin önemli doğal yapılarından Süphan Dağı'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Grup, motosikletlerle dağın eteklerine ulaşanınca, 3 bin rakımdan sonra motosikletleri bırakıp yürüyüşe geçti.

rotanın detayları:

Etkinlikte katılımcılar, uzun ve taşlı patikalardan oluşan bölümde yürüyerek ilerledi. Zirveye yapılan son bölümün ardından grup, 4058 rakımda Türkiye'nin simgesi olarak Türk bayrağını açtı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu anlar, katılımcılar tarafından belgelendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

amaç ve sosyal medya etkisi:

Motorcular, etkinlikle hem bölgenin doğal güzelliklerine vurgu yapmayı hem de motosiklet sporuna ilgiyi artırmayı hedeflediklerini belirtti. Organizasyona katılanlardan Koray Çelik, benzer tırmanışları farklı güzergâhlarda sürdürmeyi ve Adilcevaz'ın doğasını motosiklet topluluğuna daha geniş biçimde tanıtmayı planladıklarını ifade etti.

Etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatırken, Süphan Dağı'nın doğal dokusunun ve bölgenin tanıtımına katkı sağladı. Grup, fotoğraf ve videoların paylaşılmasının ardından güvenli şekilde inişe geçti.

BÖLGENİN SİMGE NOKTALARINDAN BİRİ OLAN SÜPHAN DAĞI ETEKLERİNE MOTOSİKLETLERİYLE ÇIKAN GRUP, 3 BİN RAKIMDAN SONRA YÜRÜYÜŞE GEÇTİLER.