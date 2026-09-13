Yığılca’da köy köy arılı kovan sayımı başlatıldı

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı köylerde arılı kovan tespit çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, saha incelemeleri sırasında arıcılık faaliyetlerini yerinde gözlemleyerek kayıt çalışması yürüttü.

Çalışmanın kapsamı:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri tarafından yapılan çalışmada Naşlar, Yılgın, Hoşafoğlu ve Tuğrul köylerindeki arılı kovanlar tek tek tespit edildi. Ekipler, arıcılık yapan üreticilerin bulunduğu lokasyonlarda doğrudan inceleme yaparak veri topladı.

Kayıt ve takip hedefi:

Yürütülen çalışmayla amaç, arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve ilçedeki arılı kovan varlığının belirlenmesi olarak ifade edildi. Toplanan bilgiler, yerel tarım yönetiminin takip ve planlama süreçlerinde kullanılacak.

YIĞILCA’DA NAŞLAR, YILGIN, HOŞAFOĞLU VE TUĞRUL KÖYLERİNDE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ARILI KOVAN TESPİT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.