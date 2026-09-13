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Müziğe tutkun Ertuğrul, annesinin adanmışlığıyla konservatuardan mezun oldu

Ertuğrul, 9 aylıkken otizm tanısı aldı; annesinin 1 yaşında başlattığı eğitim sayesinde Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 08:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Müziğe tutkun Ertuğrul, annesinin adanmışlığıyla konservatuardan mezun oldu

anne ve eğitimin rolü:

Hatay Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde yaşayan aile, çocukları Ertuğrul Gök'e 9 aylıkken konulan otizm tanısı sonrası pes etmedi. Ailenin anlattığına göre, tedavi amacıyla götürüldükleri bir profesör Ertuğrul için "hiçbir zaman okuma yazma öğrenemez, konuşsa bile beş kelimeyi geçemez" öngörüsünde bulundu. Bu sözler aileyi yıldırmadı; anne Sahra Gök, evlatlarını hayata hazırlamak için 1 yaşında eğitim çalışmaları başlattı ve ev içindeki öğrenme sürecini aralıksız sürdürdü.

Aile, Ertuğrul'u diğer çocuklardan ayrı tutmayıp sevgi, ilgi ve düzenli eğitimin üçlü bileşimini uyguladı. Bu süreçte aile kayıpları ve zorluklar yaşansa da Ertuğrul ilkokul ve ortaokulu tamamladı, kaynaştırma öğrencisi olarak eğitimine devam etti.

okul ve konservatuar süreci:

Ertuğrul, Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra girdiği yetenek sınavında başarılı oldu ve Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuarına kabul edildi. Üniversite yıllarında tek başına kampüse gidip geldiği belirtilen Ertuğrul, dört yıllık programını tamamladıktan sonra konservatuardan mezun oldu; mezuniyet töreninde kortej yürüyüşü yaptı ve kep attı.

Son yıl pedagojik formasyon da alarak eğitimini taçlandıran Ertuğrul, bu başarıyla hem ailesine hem de çevresine örnek oldu ve özel gereksinimli çocukların eğitim ve toplumsal hayatta yer alabileceğine ilişkin güçlü bir mesaj verdi.

müzik yeteneği ve annenin mesajı:

Ertuğrul, müzik alanındaki yeteneğini çok sayıda enstrümanla gösteriyor. Kendisinin ifadesiyle piyano, kanun, gitar, bağlama, yan flüt, darbuka ve davul gibi aletleri çalabiliyor ve müzik yaparken mutlu oluyor. Ailesinin verdiği düzenli eğitim ve destek, Ertuğrul'un duyduğu bir eserin notalarını enstrümana bakmadan çalabilmesine kadar uzanan bir yetkinlik kazandırdı.

Anne Sahra Gök, profesörün olumsuz öngörülerine rağmen yılmadıklarını, Ertuğrul'un her eğitim basamağında ilerlediğini anlattı. Sahra Gök, çocuğunun mezun olduğu anın verdiği gururu samimi biçimde paylaştı ve özel gereksinimli çocuk sahiplerine "asla vazgeçmeyin" çağrısında bulundu. Annenin sözleri, hikâyenin özünü özetliyor: otizm başarıya engel değildir.

OTİZMLİ ERTUĞRUL GÖK

OTİZMLİ ERTUĞRUL GÖK

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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