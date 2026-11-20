Drone’dan kaydedilen sür: Munzur Dağları'nda yaban keçileri

Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında, Munzur Dağlarının sarp ve ulaşılması güç kayalıklarında yaşayan yaban keçileri, drone ile havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde keçilerin bir arada ve disiplinli bir şekilde hareket ettiği, dik yamaçlarda çevik adımlarla ilerlediği görüldü.

Görüntülerin kaydedildiği alan:

Çekimler, bölgenin erişimi zor kayalık mevkilerinde yapıldı. Görüntülerde yaban keçilerinin doğal habitatlarında sürü hâlinde dolaştıkları ve zorlu topoğrafyaya uyum sağladıkları açıkça belli oluyor. Bu sahneler, hayvanların dik yamaçlarda dengeli ve hızlı biçimde ilerleyebildiklerini gözler önüne serdi.

Doğal yaşam ve bölgesel çeşitlilik:

Havadan kaydedilen görüntüler, Munzur Dağlarının yaban hayatı zenginliğini ve bölgedeki doğal yaşam çeşitliliğini ortaya koydu. Bu tür görüntüler, hem habitat izleme hem de bölgedeki türlerin davranışlarının belgelenmesi açısından önemli veri sağlıyor. Yerel ekosistemin korunması ve izlenmesi bağlamında elde edilen bu kayıtlar, bölgedeki yaban yaşamının görünür olmasına katkı sunuyor.

ERZİNCAN’DA YABAN KEÇİLERİ MUNZUR DAĞLARI’NDA GÖRÜNTÜLENDİ