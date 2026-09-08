Dronla otoyol denetimi Gaziantep'te 881 araca idari ceza

Denetimin kapsamı:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Timleri, mülki makamların koordinesinde otoyol trafiğini dron destekli radar uygulamalarıyla denetledi. Ağustos ayı içinde yürütülen çalışmalarda toplam 57.815 araç ve 23.888 şahıs sorgulandı. Ekipler, dron görüntüleri ile hız takibi ve şerit kullanımı gibi unsurları radar verileriyle eşleştirerek denetimi yoğunlaştırdı.

Belirlenen ihlaller ve uygulanan yaptırımlar:

Denetimlerde en sık tespit edilen ihlaller arasında yönetmelikte belirtilen hız sınırlarının aşılması, sol şeridin sürekli işgal edilmesi sonucu trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması, otoyolda duraklamanın yasak olduğu yerlerde durma, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri takmama yer aldı. Bu ihlaller nedeniyle toplam 881 araca trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler neticesinde 34 araç trafikten men edilirken, bazı ağır ihlaller nedeniyle 3 sürücünün ehliyeti geri alındı. Jandarma, dron destekli denetimlerin özellikle hız ve şerit ihlallerinin tespitinde etkin olduğunu belirtti.

Uygulamanın amacı olarak otoyol güvenliğinin artırılması ve tekrarlayan riskli davranışların caydırılması gösterildi; yetkililer denetimlerin süreceğini ve teknolojik imkanlarla trafik güvenliğinin güçlendirileceğini vurguladı.

GAZİANTEP'TE JANDARMA EKİPLERİNCE OTOYOLDA YAPILAN DRON DESTEKLİ TRAFİK DENETİMLERİNDE ÇEŞİTLİ TRAFİK KURALLARINI İHLAL ETTİĞİ TESPİT EDİLEN 881 ARACA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI, 34 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.