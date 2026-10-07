Dronla takip, sıkı tedbir: otoyolda 58 bin 462 araç sorgulandı, 903 araca ceza

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri, sorumluluk sahasındaki otoyollarda eylül ayında dron destekli radar denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimin kapsamı ve uygulama biçimi:

Gerçekleştirilen denetimlerde 58 bin 462 araç ile 24 bin 601 şahıs sorgulandı. Ekipler, dron ve radar desteğiyle otoyol üzerindeki akış ve kurallara uyum açısından kontroller yaptı.

Uygulanan işlemler ve sonuçlar:

Denetimler sonucunda 29 araç trafikten men edilirken, 2 sürücünün ehliyeti geri alındı. Çeşitli trafik kuralı ihlalleri nedeniyle toplam 903 araca trafik idari para cezası uygulandı.

Ekipler, otoyol denetimlerinin süreceğini belirtti.

GAZİANTEP'TE JANDARMA EKİPLERİNCE SON BİR AYDA OTOYOLDA YAPILAN TRAFİK DENETİMLERİNDE 903 ARACA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI