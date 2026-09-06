Dronlarla vurulan Lider Bordo-Mavi Trabzon limanına demirledi, araçlar sahaya alındı

Saldırı ve müdahale:

Samsun Limanı'ndan Rusya'nın Tuapse Limanı'na yük taşımak üzere 25 Ağustos'ta yola çıkan Lider Bordo-Mavi isimli Ro‑Ro gemisi, 26 Ağustos gecesi Tuapse açıklarında üç drone tarafından hedef alındı. Saldırının ardından gemide yangın çıktı ve yangına müdahale edilirken gemideki mürettebattan 5 kişi yaralandı.

Geminin Trabzon'a gelişi:

Saldırı izlerini taşıyan Lider Bordo-Mavi, olay sonrasında Trabzon Limanı'na gelerek limana demirledi. Limana varışın ardından gemideki araçlar liman sahasına alındı ve gerekli işlemler yürütüldü.

Mürettebat ve operasyon süreci:

Yangına müdahale çalışmaları sürdürülürken, yaralanan mürettebatın durumu kayda geçti. Olayda ortaya çıkan hasar ve saldırı izleri gemide gözlemlendi; gemide bulunan araçların Trabzon Limanı üzerinden çıkışı gerçekleştirildi.

SAMSUN’DAN RUSYA’NIN TUAPSE LİMANI’NA YÜK TAŞIYAN VE LİMAN AÇIKLARINDA 3 DRONE TARAFINDAN HEDEF ALINAN LİDER BORDO-MAVİ İSİMLİ RO-RO GEMİSİ, SALDIRININ ARDINDAN TRABZON LİMANI’NA GELEREK DEMİRLEDİ. GEMİDE BULUNAN ARAÇLAR TRABZON LİMANI’NDAN ÇIKARTILDI.