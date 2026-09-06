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Dronlarla vurulan Lider Bordo-Mavi Trabzon limanına demirledi, araçlar sahaya alındı

Lider Bordo-Mavi, 26 Ağustos'ta Tuapse açıklarında üç drone saldırısına uğradı; yangında 5 mürettebat yaralandı, gemi saldırı izleriyle Trabzon limanına demirledi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dronlarla vurulan Lider Bordo-Mavi Trabzon limanına demirledi, araçlar sahaya alındı

Saldırı ve müdahale:

Samsun Limanı'ndan Rusya'nın Tuapse Limanı'na yük taşımak üzere 25 Ağustos'ta yola çıkan Lider Bordo-Mavi isimli Ro‑Ro gemisi, 26 Ağustos gecesi Tuapse açıklarında üç drone tarafından hedef alındı. Saldırının ardından gemide yangın çıktı ve yangına müdahale edilirken gemideki mürettebattan 5 kişi yaralandı.

Geminin Trabzon'a gelişi:

Saldırı izlerini taşıyan Lider Bordo-Mavi, olay sonrasında Trabzon Limanı'na gelerek limana demirledi. Limana varışın ardından gemideki araçlar liman sahasına alındı ve gerekli işlemler yürütüldü.

Mürettebat ve operasyon süreci:

Yangına müdahale çalışmaları sürdürülürken, yaralanan mürettebatın durumu kayda geçti. Olayda ortaya çıkan hasar ve saldırı izleri gemide gözlemlendi; gemide bulunan araçların Trabzon Limanı üzerinden çıkışı gerçekleştirildi.

SAMSUN’DAN RUSYA’NIN TUAPSE LİMANI’NA YÜK TAŞIYAN VE LİMAN AÇIKLARINDA 3 DRONE TARAFINDAN HEDEF...

SAMSUN’DAN RUSYA’NIN TUAPSE LİMANI’NA YÜK TAŞIYAN VE LİMAN AÇIKLARINDA 3 DRONE TARAFINDAN HEDEF ALINAN LİDER BORDO-MAVİ İSİMLİ RO-RO GEMİSİ, SALDIRININ ARDINDAN TRABZON LİMANI’NA GELEREK DEMİRLEDİ. GEMİDE BULUNAN ARAÇLAR TRABZON LİMANI’NDAN ÇIKARTILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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