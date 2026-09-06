Dronlarla vurulan Lider Bordo-Mavi Trabzon limanına demirledi, araçlar sahaya alındı

Saldırı ve müdahale:
Samsun Limanı'ndan Rusya'nın Tuapse Limanı'na yük taşımak üzere 25 Ağustos'ta yola çıkan Lider Bordo-Mavi isimli Ro‑Ro gemisi, 26 Ağustos gecesi Tuapse açıklarında üç drone tarafından hedef alındı. Saldırının ardından gemide yangın çıktı ve yangına müdahale edilirken gemideki mürettebattan 5 kişi yaralandı.
Geminin Trabzon'a gelişi:
Saldırı izlerini taşıyan Lider Bordo-Mavi, olay sonrasında Trabzon Limanı'na gelerek limana demirledi. Limana varışın ardından gemideki araçlar liman sahasına alındı ve gerekli işlemler yürütüldü.
Mürettebat ve operasyon süreci:
Yangına müdahale çalışmaları sürdürülürken, yaralanan mürettebatın durumu kayda geçti. Olayda ortaya çıkan hasar ve saldırı izleri gemide gözlemlendi; gemide bulunan araçların Trabzon Limanı üzerinden çıkışı gerçekleştirildi.
SAMSUN’DAN RUSYA’NIN TUAPSE LİMANI’NA YÜK TAŞIYAN VE LİMAN AÇIKLARINDA 3 DRONE TARAFINDAN HEDEF ALINAN LİDER BORDO-MAVİ İSİMLİ RO-RO GEMİSİ, SALDIRININ ARDINDAN TRABZON LİMANI’NA GELEREK DEMİRLEDİ. GEMİDE BULUNAN ARAÇLAR TRABZON LİMANI’NDAN ÇIKARTILDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!