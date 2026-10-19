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DTSO'da sükunetle tamamlanan seçim sürecinin ardından yön 24 ekime dönüyor

Faruk Özlü, DTSO seçimlerinin huzur içinde tamamlandığını belirterek 24 Ekim’deki başkanlık ve yönetim kurulu seçiminin de aynı olgunlukta geçmesini diledi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

DTSO'da sükunetle tamamlanan seçim sürecinin ardından yön 24 ekime dönüyor

Düzce'de oda seçimleri huzurla sona erdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin sükunet ve düzen içinde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti paylaştı. Sürece katılan tüm adayları ve seçilen iş insanlarını tebrik eden Özlü, kent iş dünyası için kritik olan bu dönemin şehir adına hayırlı olmasını temenni etti.

Gelecek adım: 24 Ekim:

Başkan Özlü, 24 Ekim’de gerçekleştirilecek başkanlık ve yönetim kurulu seçimlerinin de aynı olgunluk, dürüst rekabet ve birlik mesajı içinde tamamlanmasını diledi. Yerel ticaret hayatının istikrarı ve iş dünyasının birliği açısından bu sürecin önemine dikkat çekti.

Birlik ve olgunluk vurgusu:

Özlü’nün değerlendirmesi, sürecin sadece oy kullanımıyla sınırlı kalmayıp, kent içi dayanışma ve ortak çıkarların korunması gerektiği yönünde bir çağrı niteliği taşıdı. Belediye yönetimi olarak seçimlerin huzur içinde geçmesinin Düzce ekonomisine olumlu yansıyacağı beklentisi vurgulandı. Başkan Özlü, tüm taraflara yapıcı davranma ve seçimin ardından da kent yararına birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİMLERİNİN SÜKUNET...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİMLERİNİN SÜKUNET İÇERİSİNDE TAMAMLANMASININ ARDINDAN TÜM ADAYLARI VE SEÇİLEN İŞ İNSANLARINI TEBRİK EDEREK 24 EKİM’DE YAPILACAK BAŞKANLIK VE YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİ İÇİN BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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