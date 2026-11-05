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Kaymakam eline küreği alıp fırından ekmek çıkardı, esnafla ilçeyi dolaştı

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Belediye Başkanı Ergüder Toptaş ve Emniyet Amiri Kaan Karabulut’la esnaf gezisinde, fırında pişen ekmekleri çıkardı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaymakam eline küreği alıp fırından ekmek çıkardı, esnafla ilçeyi dolaştı

Kaymakam ve heyet esnafla bir araya geldi:

Akyaka merkezinde gerçekleştirilen esnaf ziyaretinde Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Belediye Başkanı Ergüder Toptaş ve İlçe Emniyet Amiri Kaan Karabulut iş yerlerini tek tek dolaşarak esnafın talep ve beklentilerini dinledi. Heyet, sokaklardaki ticari hareketliliği yerinde gözlemleyip işletme sahipleriyle sohbet etti.

Fırında günün en renkli anı:

Ziyaret sırasında uğranan bir ekmek fırınında Kaymakam Demirtaş, çalışanlarla kısa bir sohbetin ardından elindeki kürekle pişen ekmekleri fırından çıkardı. Bu anlar hem çalışanlar hem de ilçedeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi ve görüntülere yansıdı.

Mesaj: yerinde dinleme ve destek:

Heyet, esnafla sıcak bir diyaloğa girip iş yeri sahiplerine hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyerek ilçedeki ticaretin önemine vurgu yaptı. Ziyaretin, kamu yöneticileri ile vatandaşlar arasındaki iletişimi güçlendirmek ve esnafın sorunlarını doğrudan dinlemek açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Yetkililer, benzer ziyaretlerin düzenli yapılmasının hem güven hem de esnafın beklentilerinin çözümüne katkı sağlayacağına dikkat çekti. Ziyaret sırasında tespit edilen taleplerin not alındığı ve ilgili birimlerle paylaşılacağı belirtildi.

KAYMAKAM DEMİRTAŞ FIRINDA KÜREĞİ ELİNE ALDI, EKMEK ÇIKARDI(KARS-İHA)

KAYMAKAM DEMİRTAŞ FIRINDA KÜREĞİ ELİNE ALDI, EKMEK ÇIKARDI(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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