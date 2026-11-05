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Vali Çağatay'tan Çankırı'ya nezaket ziyareti

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş ve Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ile ziyaretlerde bulunup değerlendirmelerde bulundu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Çağatay'tan Çankırı'ya nezaket ziyareti

ziyaretin ayrıntıları:

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Çankırı'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerde hem valilik protokolü çerçevesinde töreni hem de iki ayrı değerlendirme görüşmesini tamamladı. Ziyaretler resmi nezaket niteliğinde gerçekleşirken, görüşmelerde ortak değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

valilik şeref defteri ve makam görüşmesi:

Vali Çağatay, Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş'ı makamında ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Daha sonra iki vali bir araya gelerek güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu ve yapılan değerlendirmelerin ardından karşılıklı teşekkürler ile ziyaret sonlandırıldı.

başsavcı ziyareti ve eşlik eden heyet:

Aynı program kapsamında Vali Çağatay, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ'ı da ziyaret etti. Burada da bir süre görüşülüp çeşitli konularda değerlendirmeler yapıldı; Çağatay, Yücedağ'a nazik misafirperverliği nedeniyle teşekkür etti. Ziyarete Mülkiye Başmüfettişi Uğur Sezer eşlik etti.

Her iki ziyaret de protokol gereklilikleri ve nezaket kuralları çerçevesinde ilerledi; tarafların kısa ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiği ve misafirperverlik ifadelerinin ön plana çıktığı kaydedildi.

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, ÇANKIRI CUMHURİYET BAŞSAVCISI HUZEYFE YÜCEDAĞ İLE ÇANKIRI VALİSİ...

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, ÇANKIRI CUMHURİYET BAŞSAVCISI HUZEYFE YÜCEDAĞ İLE ÇANKIRI VALİSİ HÜSEYİN ÇAKIRTAŞ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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