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Düğün meydanı ikiye bölündü: bir tarafta halay, diğerinde Çorum FK maçı

Avlağı köyündeki Mustafa-Zeynep çiftinin düğününde bazıları halay çekip eğlendi, bir grup ise köy odasında Çorum FK–Eyüpspor maçını izledi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düğün meydanı ikiye bölündü: bir tarafta halay, diğerinde Çorum FK maçı

Düğün ve maç aynı saatte kesişti

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Avlağı köyünde düzenlenen düğün, şehir takımının maçıyla çakışınca tören renkli görüntülere sahne oldu. Mustafa ve Zeynep çiftinin 6 Eylül’deki düğün töreninde bazı konuklar geleneksel eğlenceyi sürdürürken, diğerleri köy odasında TV başına geçerek Çorum FK ile Eyüpspor arasındaki karşılaşmayı izlemeyi tercih etti.

Köy odası maça açıldı:

Köy meydanındaki halay ve oyun devam ederken, meydanın bitişiğindeki köy odasında kurulan izleme alanı kısa sürede doldu. İzleyenler arasında maçı kaçırmak istemeyen çok sayıda kişi vardı; bazı konuklar düğüne gelip kısa aralarla maça koştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hem halayın sürdüğü hem de TV karşısında maçın izlendiği anlar yer aldı.

Tanıklık ve sosyal medya etkisi:

Kuzeninin düğünü için Ankara’dan gelen Şenol Yidekçi, hem kına hem düğün sırasında maçların denk geldiğini anlattı. Yidekçi, "Düğün yaptığımız yerin yan tarafında köy odası vardı, 'orada maçı izleyelim hem de düğüne katılırız' dedik. Ama düğüne gelenler bizden daha çok ilgi gösterdiği için bir anda maç izlediğimiz yer 40-50 kişiyle doldu" diye konuştu. Yidekçi çektiği videoyu sosyal medyada paylaşarak görüntülerin geniş kitlelere ulaşmasını sağladığını belirtti.

Habere göre, çiftin 5 Eylül’deki kına merasimi de Fenerbahçe–Beşiktaş derbisine denk geldi ve o gece de konuklar maçı kına töreni sırasında birlikte takip etti. Yerel takımın galibiyeti ve düğündeki bu birliktelik, köy sakinleri için unutulmaz bir anı olarak kayda geçti.

ÇORUM’UN OSMANCIK İLÇESİNE BAĞLI BİR KÖYDE YAPILAN DÜĞÜN TÖRENİ, ÇORUM FK’NİN VE FENERBAHÇE’NİN...

ÇORUM’UN OSMANCIK İLÇESİNE BAĞLI BİR KÖYDE YAPILAN DÜĞÜN TÖRENİ, ÇORUM FK’NİN VE FENERBAHÇE’NİN MAÇIYLA AYNI SAATLERE DENK GELİNCE RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. DAVETLİLER DÜĞÜN ALANININ YANINDAKİ KÖY ODASINDA MAÇI TAKİP EDEREK RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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