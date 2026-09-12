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Düzce'de tedarik zincirini yerelden güçlendirecek program hayata geçiyor

DTSO'nun 'Tedarikçim Düzce’den' programı, yerel tedarikçi ve alıcıları birebir görüşmelerle buluşturup üyeler arası ticareti ve iş fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de tedarik zincirini yerelden güçlendirecek program hayata geçiyor

Programın amacı ve kapsamı:

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından hayata geçirilen 'Tedarikçim Düzce’den' programı, kentte faaliyet gösteren firmalar arasında doğrudan ticari bağlantılar kurulmasını amaçlıyor. Programın merkezinde, yerel tedarikçi firmalar ile ihtiyaç sahibi alıcı firmaların birebir görüşmelerle bir araya getirilmesi bulunuyor. Bu yöntemle, tedarik zincirindeki ara halkaların yerel kaynaklarla güçlendirilmesi ve üyeler arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.

Program kapsamında öncelikle Düzce’de faaliyet gösteren ve belirlenen sektörlerdeki tedarikçi firmalar değerlendirilecek; uygun eşleştirmeler yapıldıktan sonra alıcı firmalarla yüz yüze veya planlanan görüşme formatında buluşmaları sağlanacak. DTSO bu süreçte üyelerine bilgilendirme mesajları ve e-postalar gönderecek, başvuru formları üzerinden eşleştirme gerçekleştirecek.

Başvuru süreci ve takvim:

Erdoğan Bıyık yönetimindeki DTSO, önümüzdeki günlerde oda üyelerine gönderilecek duyuruların takip edilmesini istiyor. Başvuru formlarını dolduran tedarikçi üyeler, belirlenen alıcı firmalarla sistematik bir şekilde eşleştirilecek. İlk etkinlik için iletişime geçilen firmalardan gelecek yanıtlar doğrultusunda detaylı program akışı oluşturulacak.

Programın sahada somut bir başlangıç yapacağı tarih olarak Eylül ayının son haftası planlanıyor. Bu takvimle birlikte, hem firmalar arası bağlantıların hızla kurulması hem de DTSO aracılığıyla yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlanması amaçlanıyor.

Beklenen etkiler:

Birebir görüşmelerin, alıcı firmaların tedarik zinciri ihtiyaçlarını yerel alternatiflerle karşılama imkânını artırması bekleniyor. Tedarikçi firmalar ise ürün ve hizmetlerini doğru hedef kitleye sunarak yeni iş bağlantıları kurma fırsatı bulacak. Ayrıca programın, yerel iş gücü ve kaynak kullanımının artmasına ve bölgesel ekonomik kalkınmanın desteklenmesine katkı sağlaması öngörülüyor.

Oda yönetimi, üyelerin gönderilecek duyuruları ve başvuru yollarını dikkatle takip etmelerini, böylece teklif ve taleplerin hızlıca eşleştirilip somut iş birliklerine dönüşmesini teşvik ediyor.

DTSO BAŞKANI ERDOĞAN BIYIK, ETKİNLİĞİN TEMEL AMACININ TEDARİKÇİ VE ALICI FİRMALARI DOĞRUDAN...

DTSO BAŞKANI ERDOĞAN BIYIK, ETKİNLİĞİN TEMEL AMACININ TEDARİKÇİ VE ALICI FİRMALARI DOĞRUDAN BULUŞTURMAK OLDUĞUNU BELİRTTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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