Geleceğe dönük projelerini mahallede anlatan Faruk Özlü sorunları yerinde dinliyor

Düzce'de mahalle sohbeti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Yukarı Yahyalar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek mahalle sohbetleri kapsamında projeleri ve yapılan çalışmaları paylaştı. Toplantıya belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ilgili şirket yetkilileri katıldı; vatandaşlara çay ve simit ikram edildi, çocuklar için sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlendi.

yatırımlar ve altyapı:

Toplantı öncesinde Düzce'ye yapılan yatırımların yer aldığı bir video gösterimi yapıldı. Özlü, bu sohbetlerin samimi bir zemin sağladığını vurgulayarak, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak istediklerini söyledi: "Sizlerle her zaman görüşme imkanımız olmuyor. Biz mahallenize gelip kendimizi anlatalım, siz de kendinizi anlatın istiyoruz."

Başkan Özlü, seçim vaadi olan 100 proje üzerinde aralıksız çalışıldığını belirtti ve geçen süreci hatırlattı: "Aradan 2 – 2,5 sene geçti. Bu 100 projeyi yapmakla meşgulüz." Altyapı yatırımlarına dikkat çekerek, içme suyu arıtma tesisi ve şebeke yenileme çalışmalarının geleceğe dönük adımlar olduğunu söyledi. Özlü, şunları paylaştı: "Biz Türkiye’nin gelecek 50 yılına matuf projeler yapıyoruz."

Yatırım rakamları toplantıda öne çıktı; şebeke yenilemelerinde 45 milyon Euro'luk bir harcama olduğunu, yeni arıtma tesisinin toplam maliyetinin yaklaşık 1,5 Milyar lira seviyesinde olduğunu ve mevcut kapasitenin yaklaşık 5 katı bir arıtma kapasitesi hedeflendiğini ifade etti. Ayrıca kütüphaneler başta olmak üzere sosyal ve kültürel yatırımların sürdüğünü ekledi.

sorular, talepler ve uygulama takibi:

Özlü, asfalt çalışmalarına ilişkin yoğun bir program yürüttüklerini belirtti ve çalışmalar tamamlanmadan önce eksik kalan yolların asfaltlanacağını taahhüt etti: "Bunların tamamı bizim görev süremiz bitmeden önce asfaltlanacak. Bundan zerre kadar şüphe etmeyin." Mahalle için top sahası yapılması, 18 uygulaması biten yolların açılması ve su basınç sorunu gibi konularda ilgili birimlere hızla sonuçlandırma talimatı verdi.

Sosyal medyadan gelen eleştirilere de değinen Özlü, her yenilikte eksik bulan bir kesimin olduğunu söyleyerek bu görüşleri ciddiye almayacaklarını belirtti. Ayrıca Kent Lokantası talebi ve geçmişte burada bulunan aş evi uygulaması konuşuldu; Başkan Özlü, "Şu anda ihtiyacı olan 400 eve günde 2 öğün yemek götürüyoruz" diyerek evlere doğrudan destek modelinin tercih edildiğini aktardı.

Turizm ve tanıtım kapsamında mahalle sakinlerinin önerisiyle bir kadın kooperatifi kurulması fikrine sıcak bakıldı. Özlü, muhtara kooperatif kurulması için çalışma yapmasını söyledi ve belediyenin kuruluş işlemlerini takip edebileceğini belirtti. Toplantı vatandaşların sorularının yanıtlanması ve taleplerin ilgili birimlere iletilmesiyle sona erdi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, KONUŞMA YAPTI.