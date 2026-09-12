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Kahta'nın ulaşım filosu 4 yeni otobüsle güçlendi

Kahta Belediyesi, öz kaynaklarıyla filoya 4 adet modern otobüs ekleyerek şehir içi ulaşımı güçlendirdi; toplam araç sayısı 47 oldu.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kahta'nın ulaşım filosu 4 yeni otobüsle güçlendi

Kahta belediyesi ulaşım yatırımlarını sürdürüyor

Adıyaman Kahta Belediyesi, şehir içi ulaşım hizmetlerini daha kaliteli, konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla araç filosunu takviye etmeye devam ediyor. Belediye, öz kaynakları ve bütçesiyle aldığı yeni araçlarla hizmet kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Yeni otobüsler ve filo büyüklüğü:

Belediye bünyesine şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere 4 adet modern ve tam donanımlı otobüs kazandırıldı. Bu yatırımla birlikte Kahta Belediyesi'nin araç filosundaki toplam yatırım sayısı 47'ye ulaştı. Yeni otobüslerin tanıtımı için ilçe merkezinde düzenlenen konvoy, Kahta sokaklarında vatandaşların ilgisini çekti ve araçların halkla buluşmasını sağladı.

Halk için konfor ve erişilebilirlik:

Yeni otobüslerin tercihinde konfor ve güvenlik ön planda tutuldu; özellikle yaşlı vatandaşlar ve engelli hemşerilerin ulaşımı kolaylaştıracak donanımlar dikkat çekiyor. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yatırımların amacını hizmet kapasitesini artırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vermek olarak açıkladı.

Başkan Hallaç, 'Söz verdik, sözümüzü tutuyoruz. Kahta’mıza daha güçlü, daha kaliteli ve daha konforlu hizmet sunmak için belediyemizin araç filosunu büyütmeye devam ediyoruz. Tamamen kendi öz kaynaklarımız ve belediyemizin bütçesiyle, şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere 4 adet modern ve yeni otobüsü filomuza kazandırdık. Böylece araç filomuzdaki 47’inci araç yatırımımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni otobüslerimizi yalnızca bir ulaşım aracı olarak değil, hemşerilerimizin konforunu ve ihtiyaçlarını gözeterek tercih ettik. Özellikle yaşlı vatandaşlarımızın ve engelli hemşerilerimizin şehir içi ulaşımını daha kolay, güvenli ve konforlu hale getirecek donanımlara sahip araçlarımız artık Kahta’mızın hizmetinde olacak. Sözümüz Kahta’ya, gayretimiz Kahta için. Belediyemizin imkanlarını yine halkımız için kullanmaya, şehrimize değer katan yatırımları bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. 4 yeni otobüsümüz Kahta’mıza ve tüm hemşerilerimize hayırlı olsun' dedi.

Yetkililer, bu tür araç yatırımlarının şehir içi ulaşım kalitesine doğrudan olumlu katkı sağladığını ve önümüzdeki dönemde benzer adımların atılmasının planlandığını belirtiyor. Yeni otobüslerin hizmete alınmasıyla birlikte günlük ulaşım akışında konfor ve güvenlik ön plana çıkacak.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇE BELEDİYESİ, ŞEHİR İÇİ ULAŞIM HİZMETLERİNİ DAHA KALİTELİ, KONFORLU VE...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇE BELEDİYESİ, ŞEHİR İÇİ ULAŞIM HİZMETLERİNİ DAHA KALİTELİ, KONFORLU VE GÜVENLİ HALE GETİRMEK AMACIYLA ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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