Duman alarmı Alanya'da 3'üncü kattaki daire sakinleri yangını söndürdü

Alanya'da daireden yükselen duman paniğe yol açtı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Cikcilli Mahallesi Saraybeleni Caddesi üzerindeki 8 katlı binanın 3'üncü katındaki bir daireden duman yükseldi. Olay, yaklaşık 16.00 sıralarında fark edildi ve kısa sürede yetkililere bildirildi.

Olayın gelişimi:

Dumanı fark eden ev sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada tedbir alınırken, yangının ilk müdahalesi daire sakinleri tarafından yapıldı ve yangın onların çabasıyla söndürüldü.

Ekip müdahalesi ve kontroller:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ve polis ekipleri binada güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri, müdahalenin ardından dairede kapsamlı bir kontrol gerçekleştirerek durumu raporladı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE 8 KATLI BİR BİNANIN 3’ÜNCÜ KATINDAKİ KLİMA ÜNİTESİNDEN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLEN DUMAN, İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİNİ ALARMA GEÇİRDİ. PANİĞE NEDEN OLAN OLAYDA YANGIN, EV SAKİNLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.