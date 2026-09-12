Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Duman alarmı Alanya'da 3'üncü kattaki daire sakinleri yangını söndürdü

Alanya Cikcilli Mahallesi Saraybeleni Caddesi'nde 16.00'da 8 katlı binanın 3'üncü katından yükselen duman, sakinlerin müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 17:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Duman alarmı Alanya'da 3'üncü kattaki daire sakinleri yangını söndürdü

Alanya'da daireden yükselen duman paniğe yol açtı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Cikcilli Mahallesi Saraybeleni Caddesi üzerindeki 8 katlı binanın 3'üncü katındaki bir daireden duman yükseldi. Olay, yaklaşık 16.00 sıralarında fark edildi ve kısa sürede yetkililere bildirildi.

Olayın gelişimi:

Dumanı fark eden ev sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada tedbir alınırken, yangının ilk müdahalesi daire sakinleri tarafından yapıldı ve yangın onların çabasıyla söndürüldü.

Ekip müdahalesi ve kontroller:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ve polis ekipleri binada güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri, müdahalenin ardından dairede kapsamlı bir kontrol gerçekleştirerek durumu raporladı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE 8 KATLI BİR BİNANIN 3’ÜNCÜ KATINDAKİ KLİMA ÜNİTESİNDEN ÇIKTIĞI...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE 8 KATLI BİR BİNANIN 3’ÜNCÜ KATINDAKİ KLİMA ÜNİTESİNDEN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLEN DUMAN, İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİNİ ALARMA GEÇİRDİ. PANİĞE NEDEN OLAN OLAYDA YANGIN, EV SAKİNLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ezgi apartmanı davası: bilirkişi raporları projedeki eksiklikleri ve kaçak uygul...
images

Samsun’da yol kenarındaki 5 yaşındaki çocuğa otomobilin çarpmasıyla hafif yarala...
images

Uşak'ta Sivaslı ilçesinde meşelik yangını kapsamlı müdahaleyle kontrol altına al...
images

Pehlivanköy'de hasta nakli sırasında kaza: ambulans devrildi, 5 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ezgi apartmanı davası: bilirkişi raporları projedeki eksiklikleri ve kaçak uygulamaları öne çıkardı

Şimşek bolu’da sanayici ve teşkilatla istişare etti

Samsun’da yol kenarındaki 5 yaşındaki çocuğa otomobilin çarpmasıyla hafif yaralanma

Yalova makine OSB’de iş dünyasıyla Türkiye yüzyılı için ortak adımlar

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor