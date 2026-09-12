Gaziosmanpaşa'da çocuklara 10 tonluk dondurma şöleni

Gaziosmanpaşa'da dondurma festivali coşkusu

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen "Dondurma Festivali"ne çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte özel tezgahlarda kesilen 10 ton dondurma ücretsiz olarak ikram edildi. Programa eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ile çok sayıda ilçe sakini katıldı.

etkinlik programı:

Festival boyunca DJ performansları, tiyatro gösterileri, oyun grupları ve konserler sahnelendi. Çocuklar için kurulan şişme oyun gruplarından geleneksel Türk tiyatrosuna, ayrıca düzenlenen bilim şovlarına kadar farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler yer aldı. Etkinlikte protokol de masaların başına geçerek vatandaşlara dondurma ikram etti.

protokolden mesajlar:

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, etkinliği değerlendirirken "Gaziosmanpaşa, yeniden hizmet belediyeciliğiyle Eray Karadeniz Başkanımızla çocuklarımızın, kadınlarımızın, ailelerimizin yanında. Sosyal belediyeciliğin güzel örneklerinden bir tanesi olan bu festivalde bir aradayız" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise organizasyonun birden fazla unsuru bir araya getirdiğine dikkat çekerek "Bir taraftan dondurma ikramı bir taraftan çocuk oyun gruplarıyla çocukların eğlenmesini sağlayan geleneksel tiyatro ve bilim şenlikleriyle aslında güzel bir armoni oluşturulmuş. Çocuklarımız aslında bu yaz dönemini de birlik ve beraberlik içinde geçirmişler. Yeni dönem pazartesi başlıyor. Ben bu vesileyle de tüm öğrencilerimize, tüm öğretmenlerimize, velilerimize de güzel bir eğitim - öğretim yılı geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ise festivalin hedefini özetleyerek "Biz okullar kapanır kapanmaz dondurma şenlikleriyle çocuklarımızla bir araya gelmiştik. Şimdi okullar açılmadan önce dondurma festivaliyle 16 mahallemizde çocuklarımızla bir aradayız. İstiyoruz ki çocukluk yıllarını geçirecek olan Gaziosmanpaşa’nın çocukları hafızalarına güzel anılar biriktirsinler. Şişme oyun grubundan dondurmaya kadar çocuk etkinlik alanlarımızdan geleneksel Türk tiyatromuza kadar bilim şovuna kadar bir çocuğun gelip hafızasında güzel anılar biriktireceği çok fazla alan var" dedi.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ TARAFINDAN DONDURMA FESTİVALİ DÜZENLENDİ, VATANDAŞLARA 10 TON DONDURMA İKRAMINDA BULUNULDU.