İstanbul havalimanı'ndan Afrika'ya kapasite ve iş birliği köprüsü

Türkiye ile Afrika arasındaki havacılık ilişkilerini derinleştirmeye yönelik önemli bir adım, İGA İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen "Kapasite Geliştirme Programı" ile atıldı. İGA Akademi'nin ACI Africa (Uluslararası Havalimanları Konseyi Afrika Bölgesi) ortaklığıyla hayata geçirdiği eğitim programı, bilgi paylaşımı ve kurumsal iş birliği mekanizmalarının kurulmasına zemin oluşturdu.

Programın içeriği ve hedefleri:

19-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen ve ücretsiz sunulan 5 günlük programda; 15 ülkeyi temsilen 18 havalimanı ve kurumdan gelen 20 havacılık profesyoneli ağırlandı. Eğitim, havalimanlarının kurumsal yetkinliklerini güçlendirmeyi, bölgesel kapasite farklılıklarını azaltmayı ve küresel havacılık ekosisteminin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamayı hedefledi. Model, Sivil Havacılık Örgütü ICAO'nun "No Country Left Behind" yaklaşımıyla uyumlu olarak tasarlandı.

Katılımcılara; havalimanı operasyonlarının yönetimi, master planlama, uçuş ağı geliştirme, havacılık emniyeti ve güvenliği, sürdürülebilirlik, yolcu deneyimi, dijital havalimanı uygulamaları, teknolojik altyapı ve insan kaynağı yönetimi gibi alanlarda teorik ve uygulamalı oturumlar sunuldu. Amaç, altyapı yatırımlarının ötesinde operasyonel bilgi birikiminin paylaşılması ve uzun vadeli kapasite inşasıydı.

Saha uygulamaları ve uzun vadeli etki:

Katılımcılar, İGA yöneticileri ve uzman ekiplerin rehberliğinde terminal ve hava tarafı saha ziyaretleri yaptı; entegre yönetim modeli, süreçlerin işletilme biçimi ve yenilikçi uygulamalar yerinde gözlemlendi. Bu uygulamalı deneyim, teorik oturumlarla birleşerek katılımcıların doğrudan uygulamaya yönelik bilgi edinmesini sağladı.

Programın sadece bireysel katılımcılara değil, aynı zamanda paydaş kurumlara da uzun vadeli katkıda bulunması hedefleniyor. İGA İstanbul Havalimanı ve ACI Africa iş birliğiyle geliştirilen bu tür kapasite çalışmaları, Türkiye ile Afrika arasındaki havacılık ilişkilerinin derinleşmesine, havalimanları arasında kalıcı kurumsal iş birliklerinin tesis edilmesine ve sürdürülebilir bilgi paylaşım ağlarının oluşturulmasına önemli bir katkı sağlıyor.

İGA Akademi'nin bu girişimi, küresel havacılık topluluğuna operasyonel uzmanlığını aktarma stratejisinin somut bir örneğini teşkil ederken, Afrika'daki havalimanlarının rekabet gücünün ve operasyonel dayanıklılığının artırılmasına da hizmet ediyor.

TÜRKİYE İLE AFRİKA ARASINDAKİ HAVACILIK İLİŞKİLERİNİN DERİNLEŞTİRİLMESİ, HAVALİMANLARI ARASINDA KURUMSAL İŞ BİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UZUN VADELİ BİLGİ PAYLAŞIM MEKANİZMALARININ OLUŞTURULMASI İÇİN DİYALOG ZEMİNİ SAĞLAYAN "KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMI", İGA İSTANBUL HAVALİMANI’NDA DÜZENLENDİ.