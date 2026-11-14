Dünya birincisi hafızların Demirci ziyafeti kalplere dokundu

programdan kesitler:

Manisa'nın Demirci ilçesinde gerçekleştirilen "Büyük Gençlik Buluşması ve Kur’an-ı Kerim Ziyafeti" programında, Sultan Abdülhamid Han Camii cemaati Türkiye ve dünya birincisi hafızları ağırladı. Etkinlikte okunan Kur’an-ı Kerim tilavetleri, kaside ve ilahilerle camiyi dolduranlar için yoğun bir manevi atmosfer oluştu.

Programa katılan din görevlileri arasında Adem Bilgetay (Üsküdar Pazarbaşı Camii İmam Hatibi, Dünya Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Birinciler Birincisi), Alpcan Çelik (İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii İmam Hatibi, Dünya Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Birincisi) ve Mustafa Alphayta (İstanbul Büyük Çamlıca Camii Müezzin Kayyımı, Türkiye Ezanı Güzel Okuma Yarışması Birincisi) yer aldı. Konuk hafızlar, hem akşam programında hem de sabah namazında merkezi Alaca Camiinde cemaatle buluşarak tilavet ve ilahiler sundu.

mazlum coğrafyalara vurgu:

Gecede cemaate hitap eden Demirci İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam, konuşmasında zulme uğrayan coğrafyalara dikkat çekti ve 'Sevgili gençler Gazze’yi unutmayacağız, unutturmayacağız' ifadelerini kullandı. Müftü Sağlam ayrıca dijital çağın gençler üzerindeki etkilerine karşı uyarıda bulunarak, iman ve ibadetin hayatın merkezine yerleştirilmesinin önemine işaret etti ve Kur’an ile Sünnet’e sıkı sarılmanın gerekliliğini vurguladı.

vatandaşların izlenimleri:

Programı izleyen gençlerden Muhammed Bülbül, gecenin atmosferini özetleyerek etkinliğin manevi açıdan doyurucu olduğunu belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti. İlçe sakinlerinden Ali Özkuyumcu ise hem gençler hem yetişkinler için verimli bir program olduğunu, hocaların seslerinin dinlerken huzur verdiğini söyledi.

Gecenin sonunda ilçe genelinde okunan hatimlerin ve Yasin-i Şeriflerin duaları toplandı; camiden çıkışta ise katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Konuk hafızların hem akşam hem de sabah programlarında yer alması, etkinliğin sürekliliğine dair olumlu bir görüntü oluşturdu.

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN "BÜYÜK GENÇLİK BULUŞMASI VE KUR’AN-I KERİM ZİYAFETİ" PROGRAMI, ÇOCUKLARIN, GENÇLERİN VE VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.