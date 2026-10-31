Karşıyaka Bursaspor deplasmanında çıkış peşinde

maç öncesi değerlendirme

Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Karşıyaka, yarın saat 18.00'de Tofaş Spor Salonu'nda Bursaspor Basketbol ile karşılaşacak. Karşılaşma her iki takım için de puan tablosunda yukarı tırmanma fırsatı sunuyor; deplasman ekibi Karşıyaka ve ev sahibi Bursaspor farklı gerekçelerle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

takımların hedefleri:

Karşıyaka ligde 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile 10. sırada yer alıyor. Yeşil-kırmızılılar, Bursa deplasmanından galibiyetle dönerek bu sezonki ilk dış saha zaferini almak ve moral yakalamak istiyor. Bursaspor ise 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile 15. basamakta; evinde kazanarak ikinci galibiyetini elde etmeyi ve alt sıralardan uzaklaşmayı amaçlıyor.

hakemler ve maç bilgileri:

Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı yönetecek hakem üçlüsü Emin Moğulkoç, Ali Şakacı ve Alper Özgök olarak açıklandı. Her iki takım da ligdeki konumunu güçlendirmek için sahada dikkatli ve tempolu bir mücadele sergileyecektir.

KARŞIYAKA, BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 6. HAFTASINDA YARIN SAAT 18.00'DE BURSASPOR BASKETBOL’A KONUK OLACAK.